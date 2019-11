Za vse neodločne neveste: prva obojestranska poročna obleka #video

Trish Peng je bodočim nevestam dala več možnosti za poročni dan, saj jim ista obleka omogoča dva različna videza. Z obojestransko poročno obleko lahko namreč za obred oblečejo čipkasto različico, za zabavo pa tisto brez čipk.

Novozelandska oblikovalka je kolekcijo Reflections (Odsevi, op. p.) oblikovala prav zaradi neodločnih nevest, ki se nikakor ne morejo odločiti, kakšno obleko bi nosile na poročni dan: tako s čipkami ali tako brez njih. "Potem sem si reka, zakaj ne bi naredili kar obeh v eni," je povedala Pengova.

Oblikovanje poročnih oblek je zanjo mačji kašelj, pri obojestranski obleki pa ji je največji izziv predstavljala zadrga. Ker v poročni industriji do zdaj niso uporabljali dvojne zadrge, kakršno najdemo, na primer, pri spalnih vrečah, se je morala oblikovalka znajti po svoje. Ustvarila je dve "nevidni" zadrgi, ki ju je prišila na vsako stran, poskrbela, da sta čvrstejši, in to je bila vsa umetnost, pravi.

Za izbirčne neveste ustvarila 11 obojestranskih kreacij

Oblikovalka je za linijo Reflections ustvarila enajst različnih obojestranskih poročnih oblek, ki so jih navdihnile resnične neveste. Kreacije so poimenovane po teh nevestah in bodo po mnenju Pengove zadovoljile tudi druge, saj so med njimi tudi takšne z globokimi izrezi in valovitimi vlečkami.

Mlada oblikovalka, ki je obojestransko kolekcijo predstavila ta mesec na newyorškem poročnem tednu mode, pa ni prvič razmišljala zunaj okvirov. Leta 2016 je presenetila z najdaljšo vlečko na modni brvi, ki je merila kar 20 metrov.

