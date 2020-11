Izbrali najboljše poročne fotografije leta, med njimi tudi slovenska #video

Znani so zmagovalci mednarodnega izbora najboljših poročnih fotografij leta (International Wedding Photographer Of The Year). V njem so sodelovali poročni fotografi iz več kot 60 držav, med njimi tudi iz Slovenije, in slovenska fotografija se je uvrstila v končni izbor najboljših.

Fotografijo neveste ob Blejskem jezeru, ki jo je posnela priznana poročna fotografinja Ana Gregorič, so namreč uvrstili v izbor najboljših v kategoriji črno-belih fotografij. Fotografija je nastala avgusta 2019, je povedala fotografinja, šlo pa je za poroko para iz tujine, ki se je odločil v zakon skočiti na Bledu.

Foto: Ana Gregorič/IWPOTY/Cover Images

"Fotografija mi je bila takoj všeč, nato pa sem jo čez čas objavila na Instagramu in dobila izjemne odzive kolegov fotografov. Takrat sem nanjo pogledala s povsem drugimi očmi," je Ana Gregorič pojasnila, zakaj se je odločila v izboru sodelovati prav s tem posnetkom, s katerim je sicer že zmagala na podobnem natečaju najboljših poročnih fotografij.

Neprijetno vreme in neustrašna nevesta

Zakaj se ji zdi ta fotografija tako posebna? "Zaradi vetra, ki se je ravno takrat ujel v nevestino tančico, pa tudi dejstva, da je bilo takrat pravzaprav precej neprijetno vreme, vetrovno in deževno," je povedala, "toda nevesta je bila res neustrašna, ni se dala motiti in se je povsem prepustila trenutku."

Skupni zmagovalec letošnjega izbora International Wedding Photographer Of The Year je bil sicer James Simmons z dramatično črno-belo fotografijo neveste in ženina, ki jo je posnel pred začetkom poročne zakuske:

Foto: James Simmons/IWPOTY/Cover Images

Več fotografij, ki jih je žirija uvrstila v končni izbor najboljših, si oglejte v videu:

