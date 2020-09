Vsi mladoporočenci, ki so sklenili letos skočiti v zakonski jarem, so se bili prisiljeni spoprijeti z nenavadnimi izzivi, s katerimi se pri načrtovanju poroke prej ni še nihče. Pandemija koronavirusa je najprej povsem prekinila izrek "usodnega da", nato pa narekovala nove smernice, ki se jih morajo držati bodoči zakonci, svatje in tudi načrtovalci porok.

Petra Starbek je ena najbolj zaposlenih načrtovalk porok v Sloveniji, ki se z organizacijo poročnih dni ukvarja že petnajsto leto. Do zdaj je imela vsako sezono polne roke dela, letos pa se je to zaradi pandemije povsem spremenilo.

Mladoporočenci so bili prisiljeni prestaviti svoje slavje, nekateri so ga celo povsem odpovedali, ko se je poročna industrija končno zagnala, pa je to pomenilo povsem drugačen poročni dan, kot si ga predstavlja večina. Po razglasitvi pandemije marca so nekateri še vedno upali, da se bodo poroke maja lahko izvedle, a so tako pari kot ponudniki kmalu ugotovili, da tudi takrat ne bo šlo. Začelo se je obdobje prestavljanja in odpovedovanja, razlaga Starbkova.

"Lahko povem, da od konca marca oziroma začetka aprila poroke prestavljamo, nekateri pa so jo s težkim srcem celo odpovedali. Poroke, ki so bile načrtovane v maju, smo prestavili na jesen, kasnejše pa so pari raje prestavili na zimske mesece oziroma na poletje 2021. Zgodilo se je tudi, da sem nekatere poroke prestavila že trikrat, in vsi upamo, da bo zdaj uspelo."

Nekateri mladoporočenci so v maskah videli zanimiv, a hkrati nenavaden poročni detajl. Foto: Nika in Grega

Več družinsko sproščenih in intimnih porok

Pandemija je prinesla negotovost glede prihodnjih porok, a so se nekateri pari odločili kljub temu izpeljati svoj dan, čeprav mora biti podrejen navodilom in ukrepom države. "Za njih smo pripravili majhne intimne poroke, resnično v krogu domačih ali pa so se odločili za 'elopement' poroko. Za poroko, na kateri je par sam. V tem primeru par naredi veliko zabavo na obletnico poroke prihodnje leto."

Starbkova je na nov, "koronski" način izpeljala le peščico od načrtovanih porok, te so imele do 50 svatov oziroma do 70 v kratkem obdobju, ko jih je bilo dovoljeno malo več. Te poroke so bile intimne in resnično čustvene, razlaga. "Klasične poroke ostajajo, samo število svatov se je spremenilo. Zaradi tega sem letos imela sproščene, vesele, čustvene in intimne poroke oziroma poroke v krogu družine in najbližjih prijateljev."

Veselje, zabava, solze sreče in smeh so ostali spremljevalci porok. Ostala je ljubezen, ki je korona ne more uničiti, in ostala je želja po izrečenem "da, vzamem te".

Opazila je tudi, da so bile vse te poroke bolj detajlno usmerjene – pari so več namenili dekoraciji. Hkrati poudarja, da so pari letos zelo previdni pri objavljanju poročnih fotografij na družbenih omrežjih.

Poleg mask je na koronskih porokah obvezno razkuževanje rok. Foto: Nika in Grega

Stres pri obredu v notranjih prostorih in zmedenost svatov

Načrtovalka porok tako v samem vzdušju med "predkoronsko" in "koronsko" poroko ne vidi razlike, čeprav je ena zelo očitna: zaščitne maske, ki jih morajo nositi vsi. Poleg tega morajo biti zelo pozorni na število ljudi v prostoru pri obredih, pojasnjuje.

Civilni obred v notranjih prostorih: do deset ljudi (osem povabljencev para in dve osebi z upravne enote), z napisanim seznamom svatov; civilni obred na prostem: odvisno od upravne enote; cerkveni obred: razdalje med svati, zasedena je lahko vsaka druga klop, maske in razkuževanje, z napisanim seznamom svatov.

Ob tem je Starbkova poudarila, da je predvsem organizacija civilnega obreda v notranjih prostorih za pare lahko zelo stresna, saj zelo težko določijo, kdo vse se jim bo pridružil pri obredu, še posebej če so prisotni še otroci ženina in neveste. "Lažje je, če je obred zunaj in se lahko naredi razmik (če je ta zahtevan) oziroma so lahko svatje brez maske."

Dogajajo pa se tudi izjeme pri cerkvenih porokah, saj so nekateri duhovniki privolili v prošnjo parov, da bi imeli poroko na prostem. "Priznati moram, da bomo to njihovo prijaznost in razumevanje pogrešali v prihodnjih letih, ko bodo maske odšle."

Svatje so pogosto zmedeni, ker ne vedo, ali morajo nositi maske ali ne, kdaj morajo nositi maske, ali lahko oziroma kako naj čestitajo paru, vendar ta zmedenost zelo hitro mine, ko se jim vse razloži, pojasnjuje Starbkova.

Petra Starbek je kljub pandemiji izpeljala kar nekaj porok. Foto: Tamara Vidmar photography

Pri prestavljenih porokah je morala začeti od začetka

Delo načrtovalke porok je zdaj še bolj pestro in stresno, kot je bilo prej, veliko več je tudi dela v pisarni. Če se pandemija ne bi zgodila, bi bila zdaj "zelo terenska in veselo koordinirala poroke vsak konec tedna", tako pa se je vse obrnilo na glavo in je veliko več za računalnikom in na telefonu.

Prestavljene poroke so ji naložile veliko dela, saj je morala začeti praktično od začetka. Zelo redko se namreč zgodi, da so vsi izbrani ponudniki prosti na nov želeni datum. "Vsekakor je zelo pestro, saj je težko najti nov datum, ko imajo vsi (od 15 do 20 ponudnikov) čas na isti termin. Če par izbere nov datum med tednom oziroma pozimi, so lažje vsi ponudniki prosti."

Ta čas je bil poučen tudi zanjo, saj je ponovno spoznala kakovost različnih ponudnikov in se na podlagi koronske preizkušnje odločila, kdo bo ostal v njeni rožnati knjižici. "Samo tisti, ki so zares kakovostni, in tisti, ki razumejo nastali položaj, v katerem smo se znašli čisto vsi."

Sama ima na srečo še vedno veliko dela, zasedeno je imela vsako soboto od maja do oktobra in še kakšna poroka je bila načrtovana med tednom. "Od vseh načrtovanih porok so mi ostale le jesenske, pa še te so mi pari v zadnjih 14 dneh začeli prestavljati zaradi uvedene karantene ob prihodu iz Hrvaške."

Novica, da so poroke žarišče okužb, prinese nekaj strahu

Ob tem je vsa odgovornost organizacije poroke v koronskih časih na paru, načrtovalci porok so zgolj ponudnik, ki ga par najame, še opozarja Starbkova.

"Res je, da se imenujemo organizatorji porok, ampak smo le ponudnik, ki paru omogoča organizacijo sanjske poroke. Nosilec dogodka je vsekakor par, kar imam sama razloženo v pogodbi, zato bi vsako morebitno kazen, ki bi jo dobili, plačal par."

A sama kljub temu redno spremlja vse nove odločbe, ki so vezane na organizacijo porok. "Vsak par opozorim, da jih moramo upoštevati, več kot to pa ne morem narediti. Imamo razkužila, pišemo sezname, nosimo maske in se trudimo ohranjati razdalje."

V tujini so bile prav poroke velikokrat žarišče novih okužb, kar ni dobro za Petrin posel. Vsaka takšna novica ji prinese malo strahu, razlaga, saj se "naša vlada zelo ozira na tujino in včasih napiše kakšen odlok na podlagi dogodkov v tujini. Zavedati se moramo, da se ljudje lahko okužijo povsod. S tega vidika so tudi dogodki lahko vir okužbe."

Pari vsekakor nočejo nositi bremena, da bi se nekdo okužil na njihovi poroki oziroma bi zaradi njih kdo pristal v bolnišnici, zato se držijo predpisanih navodil. Oziroma se odločijo za manjšo poroko, kjer se vsi povabljeni družijo dnevno oziroma tedensko in se tako težje okužijo.

Tako je bila videti slovensko-hrvaška poroka v času koronavirusa. Foto: Nika in Grega

Čas, ko se par poroči iz želje po poroki, ne po zabavi

Obstajajo pa tudi mladoporočenci, ki v takšnih omejitvah vidijo prednost in pandemijo obrnejo sebi v prid, saj je pripomogla k lažjemu oblikovanju seznama svatov.

"Vsi pari, ki so se odločali, ali naj povabijo sorodnike, ki jih ne poznajo - vsi vemo, o kom govorim (smeh, op. p.) -, zdaj lažje sprejmejo odločitev oziroma jih je država prisilila, da imajo manjšo poroko. Za nekatere pare je koronavirus tako dober argument, zakaj nekoga ne morejo povabiti na poroko."

To je torej idealen čas za manjše poroke, ki jih obožujejo introvertirani ljudje, pojasnjuje sogovornica. "To je čas, ko se par poroči iz želje po poroki, ne zaradi želje po veliki zabavi."

Ko bodo sneli maske, bo tako kot prej, a koronski vtisi bodo ostali

Petro septembra čaka še nekaj porok, ena tudi oktobra in prav vseh se iskreno veseli, pravi. "Vsak izrečen iskreni 'da' na poročni dan mi povzroči metuljčke v trebuhu oziroma kurjo polt. To sezono pa je bilo tega vsekakor premalo in ne morem razumeti, da se je vse to zgodilo. Še zdaj se čudim temu, da lahko en virus pripelje tako daleč, da 'uniči' še poročni dan."

Poroke se bodo po njenem mnenju hitro vrnile v stare tirnice, samo da se umaknejo maske. "Spet bomo veselo plesali in se zabavali. Verjetno pa bomo vsi še nekaj časa pod vtisom letošnjih dogodkov."

Država je pozabila na njih



Petra je poudarila, da so bili ponudniki poročnih storitev v tem času zelo prizadeti. "Država je pozabila na nas in nikakor nas ne jemljejo resno," je dejala. "Obstoj naših podjetij je še vedno pod vprašajem, saj smo sezonski delavci. Ena sezona nam omogoča preživeti do druge sezone. Le kako bomo plačevali prispevke in vse obveznosti do države, če nimamo prihodka?"



"Sama sem se velikokrat vprašala, ali bom lahko ponudnika, ki je letos rezerviran za poroke, tudi drugo leto poklicala ali bo nehal poslovati. Želela bi si več posluha države. Želela bi si tudi več sočutja upravnih enot. Drugo leto nas čaka veliko porok (prestavljene letošnje poroke in tudi poroke, ki so jih pari načrtovali v letu 2021) in zaradi tega smo vsi imeli občutek, da se bo nekaj spremenilo. Trenutni zakon je popolnoma nenaklonjen parom. Lahko bi rekla, da praktično prepričuje poroke. Tudi na upravnih enotah ugotavljajo, da se veliko parov odloči za poroko kar na upravni enoti. Nihče pa se ne vpraša, zakaj. Tako pa je ravno zato, ker so nekatere upravne enote povsem neprilagodljive in neposlušne. Pari imajo raje poroko na upravni enoti kot pa pod pogoji in v čudnih časovnih terminih, ki jih podajo upravne enote."

