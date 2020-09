Zakaj se na Bledu poroča vse več tujcev, predvsem Britancev? #video

Čeprav se nekaterim Slovencem poroka na Bledu zdi že izrabljena ideja, pa so tuji mladoporočenci dobesedno zaljubljeni v to našo naravno znamenitost. Tako zelo, da se na Bledu za kar 85 odstotkov porok odločijo tuji pari.

"Poroka na otoku, vožnja s pletno in večerja z razgledom na Blejsko jezero," so najpogostejše želje tujih mladoporočencev, ki si za izrek usodnega da izberejo Bled, razlaga načrtovalka porok Karin Čemažar. Z organizacijo porok se intenzivno ukvarja zadnja tri leta, pri čemer se večinoma osredotoča na gorenjski biser.

Največ dela ima prav s tujimi pari in njihovimi gosti, saj se splošno gledano na Bledu odvije 85 odstotkov porok, v katerih sta "oba partnerja tujca oziroma je eden od njiju povezan s Slovenijo, Slovenec, ki živi v tujini, ali oseba s slovenskimi koreninami", pojasnjuje Karin in dodaja, da vsekakor prevladujejo pari iz Velike Britanije, natančneje Anglije.

Pritegne jih prav kičasta podoba Bleda, idilično jezero z otokom in grajsko skalo. "Večina od njih, vsaj po pogovoru sodeč, je Bled obiskala že prej in se zaljubila v naš kraj. Nekaj pa je tudi takšnih, ki iščejo najlepše kraje na svetu za poroko in naletijo na idilično sliko Bleda in se zaljubijo v to podobo."

Najpogosteje si zaželijo poročni obred na otoku, vožnjo s pletno in večerjo z razgledom na Blejsko jezero. Foto: Večni Trenutek

Za kar 85 odstotkov vseh porok, ki se zgodijo na Bledu, se odločijo tuji pari. Foto: Večni Trenutek

Poroke tujcev so med pandemijo drastično upadle

Zakaj prevladujejo tujci in ne slovenski pari, načrtovalka ne ve natančno, se pa po njenih izkušnjah raje odločijo za kakšno drugo lokacijo v Sloveniji. Izjava vodje blejskega turizma izpred treh let, da Slovenci na Bledu poleti niso zaželeni, po njenem mnenju ni imela vpliva na to.

Je pa letos v obdobju pandemije novega koronavirusa na Bledu organizirala poroko petim slovenskim parom, kar se ji zdi glede na situacijo veliko. "Poroke tujcev na Bledu so v letu 2020 drastično upadle, saj so bila onemogočena potovanja. Na Bledu se je s porokami zgodilo enako kot s turizmom. Večina napovedanih porok za leto 2020 se je prestavilo v leto 2021, zato vsi upamo, da bo poročna sezona 2021 lahko izpeljana."

Če bo, bo vsekakor naporna, še dodaja. "Lokacije in datumi so praktično že skoraj razprodani. Se pa veliko tujcev na Bledu odloča za poroko med tednom, tako da se najde še kakšna prosta sobota."

Karin obvladuje vse morebitne težave, pri čemer večino reši, še preden par sploh ugotovi, da je kaj narobe. Foto: Večni Trenutek

Od prstanov napačnih velikosti do skoraj uničene torte

Letošnje leto ni bilo izziv le pri sami izpeljavi poroke, temveč tudi v vsem, kar poroko dela popolno. Karin je morala na primer reševati težavo s poročnima prstanoma, ki zaradi kaosa okrog pandemije nista bila ustreznih velikosti.

"Par je teden pred poroko prevzel prstana, ob prevzemu pa ugotovil, da v zlatarni niso naredili modela, ki sta si ga izbrala. Kljub ogromno vloženega truda, da bi prstan popravili do poročnega dne, sta si na poroki izmenjala prstana, ki nista bila tista prava." Nekaj dni po poroki sta le prejela ustrezne, vendar pa se Karin trudi, da bi se takšne prigode pojavile čim manjkrat, in večino težav reši, še preden par sploh ugotovi, da je kaj narobe. "To je tudi moje delo," dodaja.

"Parom sicer vedno svetujem, da se takšne stvari uredi že nekaj tednov pred poroko, vendar zaradi korone in obdobja, ko je vse stalo, v tem primeru to ni bilo mogoče, saj je bila poroka tik za tem, ko so bile poroke spet dovoljene."

Potem je bila tu še torta, ki jo je načrtovalka poimenovala kar "tempirana bomba", saj je zaradi vročine grozila, da se bo sesula tik pred slavnostnim razrezom. "Bil je vroč avgustovski večer in ko je napočil čas za poročno torto, sem začela priprave sladkega kotička in nameščanje rož na poročno torto. Ob vstopu v hladilno komoro me je kar zmrazilo – pa ne zaradi mraza, temveč zaradi torte." Bila je namreč tik pred tem, da poči, zato je morala improvizirati. "Na hitro sem jo malo pritrdila in olepšala in že je bila na poti na razrez. Kar groza me je bilo gledati, kako se je na vročem večernem zraku topila in postajala vse debelejša ..." Na srečo se je vse skupaj dobro končalo, mladoporočenca nista opazila ničesar, je olajšano dejala Karin.

Večinoma sta oba partnerja tujca oziroma je eden od njiju povezan s Slovenijo, Slovenec, ki živi v tujini, ali oseba s slovenskimi koreninami. Foto: Večni Trenutek

Letos je bilo zaradi pandemije novega koronavirusa tujih porok bistveno manj. Foto: Večni Trenutek

V tem obdobju je Karin na Bledu organizirala poroko petim slovenskim parom, kar se ji zdi glede na situacijo veliko. Foto: Večni Trenutek

Poroka v Sloveniji v povprečju stane deset tisočakov

Sicer pa je Karin zadnji dve leti, z izjemo letošnje sezone, zasedena do zadnjega dneva in težko sprejme še kakšen dodaten par. Za svoje storitve računa od 500 pa do 2.500 evrov, odvisno od tipa poroke, ali je ta bolj intimne narave ali pa si par želi popolne koordinacije.

Cena poroke, ki se je udeleži 80 svatov, se v povprečju giblje okrog deset tisoč evrov, a je znesek odvisen predvsem od števila svatov, nato pa od različnih želja glede lokacije, dekoracije, hrane, glasbe in drugega. Okvirno ceno poroke lahko izračunate tukaj.

Kako so videti poroke v času koronavirusa?

Preberite več: