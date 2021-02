Slovenca že drugič razglasili za najboljšega poročnega fotografa na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosonoga nevesta in ženin med poročnim fotografiranjem v objemu gora (Julijske Alpe, Slovenija)

Bosonoga nevesta in ženin med poročnim fotografiranjem v objemu gora (Julijske Alpe, Slovenija) Foto: Samo Rovan

Fotograf Samo Rovan je k vrsti priznanj, ki jih je že zbral v svoji karieri, dodal še en izjemen uspeh − brazilska fotografska organizacija Inspiration Photographers, ki združuje poročne, družinske in portretne fotografe iz 48 držav sveta, ga je razglasila za najboljšega poročnega fotografa leta 2020.

Čustvena nevesta po poročnem obredu v Campidogliju (Rim, Italija). Foto: Samo Rovan

Rovan je prvo mesto na izboru zasedel s kar 23 nagradami za posamične fotografije in osmimi za poročne zgodbe (20 fotografij z ene poroke). S tem je že drugič v svoji karieri postal najboljši poročni fotograf na svetu, leta 2015 mu je ta naziv namreč že podelila ameriška organizacija poročnih fotografov WPJA (Wedding Photojournalist Association).

Več nagrajenih fotografij si oglejte v galeriji:

1 / 13 Poročna zgodba (Gualdo Cattaneo, Italija) 2 / 13 Kljub dežju prihaja nevesta nasmejana na poročni obred (Ashford Castle, Irska) 3 / 13 Svatje odhajajo na poročno pogostitev v Ashford Castle (Cong, Irska) 4 / 13 Zadnja navodila osebju pred poročno večerjo (Ashford Castle, Irska) 5 / 13 Zataknjena nevestina obleka med poročnim plesom (Pariz, Francija) 6 / 13 Nevesta si briše solze med izmenjavo poročnih prstanov (Dunaj, Avstrija) 7 / 13 Navihani svat krade poročno torto (Slovenija) 8 / 13 Leteči mehurčki pred nevestinim obrazom (Pariz, Francija) 9 / 13 Dogajanje po poročnem obredu (Le Castellet, Francija) 10 / 13 Prihod ženina in njegovih družabnikov (Hong Kong, Kitajska) 11 / 13 Trenutek umirjenosti med poročnim fotografiranjem (Lepena, Slovenija) 12 / 13 Strasten poljub na dvorcu Zemono (Slovenija) 13 / 13 Par med jeleni (London, Anglija)

Poročni fotograf s fotoreportersko žilico

Samo Rovan, letošnji zmagovalec na lestvici Inspiration Photographers, je Primorec, ki živi v Ljubljani, s poročno fotografijo pa se profesionalno ukvarja že 14 let. Ima prepoznaven slog poročne fotografije, ki odstopa od standardnih fotografij, na katerih pozirata ženin in nevesta, svojo fotografsko pot je namreč začel kot fotoreporter, sicer pa je zaključil študij arhitekture.

Poroke fotografira po vsem svetu, predava tudi na mednarodnih konferencah poročne fotografije in vodi fotografske delavnice. Ob najnovejšem dosežku pa je znova poudaril, da se želi posebej zahvaliti parom, ki jih fotografira in so mu že od samega začetka največji navdih.

Oglejte si še: