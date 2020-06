Spektakularno odkritje v okolici svetovno znane znamenitosti #video

V bližini Stonehengea v Veliki Britaniji so raziskovalci odkrili obroč velikih jaškov. Verjamejo, da je to največji prazgodovinski spomenik, ki so ga do zdaj odkrili na Otoku, poroča BBC News.

Preizkusi, ki so jih opravili na terenu, pričajo o tem, da naj bi jaške izkopali ljudje v obdobju neolitika pred več kot 4.500 leti. Raziskovalci verjamejo, da so več kot 20 jaškov izkopali zato, da bi obvarovali sveto območje.

Jaški sestavljajo 1,2 kilometra dolg krog. Premer jaškov je več kot deset metrov, globoki pa so pet metrov, kar je bistveno več od kateregakoli primerljivega prazgodovinskega spomenika v Veliki Britaniji.

Jašek obkroža spomenik Durringtonovih zidov, ki so dva kilometra stran od spomenika Stonehenge.

Stonehenge je eno najbolj raziskanih arheoloških središč na svetu. Foto: Reuters

Družba v neolitiku bolj kompleksna od pričakovanj

Po besedah profesorja Gaffneyja z univerze Bradford odkritje dokazuje, da so neolitske skupnosti zaznamovale svoja kozmološka prepričanja na številne presenetljive načine. Dodal je, da je okolica Stonehengea eno najbolj raziskanih arheoloških središč na svetu, a da lahko z novo tehnologijo kljub vsemu odkrijejo nekaj takega.

Za BBC News je povedal še, da so, ko so prvič opazili jame, mislili, da so naravne, a so s pomočjo geofizičnih raziskav ugotovili, da ni tako.

Ne morejo vedeti, koliko časa so v neolitiku potrebovali, da so jih zgradili, vsekakor pa lahko trdijo, da je bila potrebna precejšnja organizacija dela, da so lahko izkopali tako velike jame, je še pojasnil Gaffney.

Richard Bates z univerze St. Andrews je povedal, da nam to daje vpogled v družbo tistega časa, ki je bila bolj kompleksna, kot smo si predstavljali.