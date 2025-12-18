Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

18. 12. 2025,
9.35

Četrtek, 18. 12. 2025, 9.35

46 minut

V brivnici zavrnili žensko, ki je hotela priti na oblikovanje moške pričeske

K. M., STA

Brivnica | V brivnici so v odzivu navedli, da niso usposobljeni za urejanje ženskih las ter da za striženje ženskih tipov las nimajo primernih izdelkov in orodij. | Foto Guliverimage

V brivnici so v odzivu navedli, da niso usposobljeni za urejanje ženskih las ter da za striženje ženskih tipov las nimajo primernih izdelkov in orodij.

Foto: Guliverimage

Zagovornik načela enakosti je pri obravnavi ženske, ki se je hotela v brivnici naročiti na oblikovanje moške pričeske, a so jo zavrnili, ker je ženska, ugotovil diskriminacijo na podlagi spola pri ponujanju frizerskih storitev. V brivnici so potrdili, da so jo zavrnili, a niso utemeljili, zakaj moške pričeske ne bi znali oblikovati tudi pri ženski.

Posameznica se je na zagovornika obrnila, ker naj bi jo zavrnili samo zato, ker je ženska. Navedla je, da je niso hoteli ostriči, čeprav si je želela moško pričesko, za kar je brivnica specializirana, so v povzetku odločbe zapisali pri zagovorniku.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali bi bilo mogoče takšno zavrnitev obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije po 13. členu zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki določa, da je neenako obravnavanje na podlagi spola pri ponujanju storitev dopustno, če jih ponudnik ponuja izključno ali predvsem osebam enega spola.

Pri tem mora sicer zasledovati tudi legitimen cilj ter uporabiti ustrezna, potrebna in sorazmerna sredstva za dosego tega cilja. Za potrditev izjeme od prepovedi diskriminacije morajo biti izpolnjeni vsi ti pogoji, sicer je ravnanje diskriminatorno.

Brivnica: Nismo usposobljeni za urejanje ženskih las

V brivnici so v odzivu navedli, da niso usposobljeni za urejanje ženskih las ter da za striženje ženskih tipov las nimajo primernih izdelkov in orodij. Pojasnili so tudi, da želijo doseči zadovoljstvo strank in kakovost storitev, niso pa utemeljili, zakaj bi bila ta manjša, če bi v brivnici strigli tudi ženske, ki si želijo storitve.

Pri zagovorniku so tako ugotovili, da zavračanje striženja žensk v brivnici le zato, ker so ženske, ni ustrezno sredstvo za dosego teh ciljev in da torej zavrnitve ni mogoče obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije.

