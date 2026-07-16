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Avtorji:
M. L., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
14.31

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Celje Mestna občina Celje županski mandat župan Bojan Šrot Matija Kovač

Četrtek, 16. 7. 2026, 14.31

1 ura

Šrot bo kandidiral za sedmi županski mandat v Celju

Avtorji:
M. L., STA

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Bojan Šrot | Foto STA

Foto: STA

Nekdanji dolgoletni celjski župan Bojan Šrot je za STA danes potrdil, da bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za sedmi županski mandat. Ključne prioritete kampanje bo predstavil pozneje, je dejal. Šrot je na prejšnjih volitvah sicer izgubil proti aktualnemu županu Celja Matiji Kovaču, ki bo jeseni prav tako znova kandidiral.

Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je Šrot sicer prestopil v SDS, vendar hkrati ostaja predsednik Celjske županove liste Slovenije, s katero bo nastopil tudi na jesenskih lokalnih volitvah.

Kovač želi nadaljevati začeto delo

Vnovično kandidaturo za župana Celja napoveduje tudi Kovač, ki je junija letos prevzel vodenje Stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022, ko je v drugem krogu premagal Šrota, je bil izvoljen kot neodvisni kandidat. Pred tem je osem let v celjskem mestnem svetu deloval kot predstavnik Levice.

Matija Kovač | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Kot je Kovač, ki zaključuje svoj prvi županski mandat, povedal za STA, se je za ponovno kandidaturo odločil predvsem zaradi želje po nadaljevanju razvojne usmeritve, ki so jo začrtali ob začetku mandata, ter potrebe po stabilnem vodenju občine v času, ko je več pomembnih projektov v odločilni fazi izvedbe.

Če bo znova izvoljen, želi prednostno dokončati in nadgraditi ključne razvojne projekte. Med glavnimi cilji izpostavlja celovito prometno ureditev mesta, dostopnejšo stanovanjsko politiko, urejanje kakovostnih zelenih javnih površin in pospeševanje energetske samooskrbe.

V boj za županski stolček še Radiković in Krajnc

Kandidaturo za župana Celja je na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radiković. Kot je dejal, želi ustvariti mesto, v katerem se dobro počutijo vse generacije, kandidiral pa bo z listo Moje, tvoje, naše Celje.

Po poročanju Dela predvolilne objave na družbenih omrežjih objavlja tudi Tomaž Krajnc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. O kandidaturi se še ni dokončno odločil, za Delo pa je dejal, da bo kandidiral, če bo dobil podporo desnosredinskih strank.

Razmerja moči v celjskem mestnem svetu

Kovačeva Stranka za delovna mesta, ustanovljena leta 2006, ima v 33-članskem celjskem mestnem svetu enega svetnika. Največ svetnikov ima Gibanje Svoboda, in sicer osem, sledita Šrotova Celjska županova lista s šestimi ter SDS s petimi svetniki. SD ima tri svetnike, Demokrati tri, Celjska neodvisna lista ter Levica in Vesna po dva, Lista za Celje, SLS in NSi pa po enega svetnika.

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