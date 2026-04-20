Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
13.30

Osveženo pred

40 minut

Iljušin Il-38 Rusija Norveška F-35

Napeto na norveškem nebu: F-35 proti ruskemu letalu

Norveški F-35 in britanski B-52 | Na fotografiji: norveški F-35, ki spremlja britanski bombnik B-52. | Foto Guliverimage

Razmere na območju severnega Atlantskega oceana so zaradi dejavnosti ruskega letalstva zelo napete. Pred dnevi so Norvežani proti ruskemu izvidniškemu letalu poslali najsodobnejše letalo na svetu F-35.

Norveški letali F-35 sta se dvignili v zrak, potem ko so radarski sistemi zaznali neidentificirani objekt, ki se je približeval norveškemu zračnemu prostoru, poročajo norveški mediji.

Rusko izvidniško letalo

Po podatkih spletne strani Aviation A2Z je šlo za ruski iljušin Il-38. Gre za pomorsko izvidniško in protipodmorniško letalo. Letalo je svoj prvi polet opravilo leta 1961 in je v uporabi od 60. let prejšnjega stoletja. Še danes iljušin Il-38 redno opravlja misije za Rusijo nad severnim Atlantikom in Arktiko.

