Napeto na norveškem nebu: F-35 proti ruskemu letalu

Razmere na območju severnega Atlantskega oceana so zaradi dejavnosti ruskega letalstva zelo napete. Pred dnevi so Norvežani proti ruskemu izvidniškemu letalu poslali najsodobnejše letalo na svetu F-35.

Norveški letali F-35 sta se dvignili v zrak, potem ko so radarski sistemi zaznali neidentificirani objekt, ki se je približeval norveškemu zračnemu prostoru, poročajo norveški mediji.

Rusko izvidniško letalo

Po podatkih spletne strani Aviation A2Z je šlo za ruski iljušin Il-38. Gre za pomorsko izvidniško in protipodmorniško letalo. Letalo je svoj prvi polet opravilo leta 1961 in je v uporabi od 60. let prejšnjega stoletja. Še danes iljušin Il-38 redno opravlja misije za Rusijo nad severnim Atlantikom in Arktiko.

Incident se je zgodil 15. aprila. Major Stian Roen, tiskovni predstavnik norveških zračnih sil, je operacijo potrdil in jo opisal kot rutinsko vajo.

Norvežani so v stalni pripravljenosti

Norveška ima v letalskem oporišču Evenes dva lovca F-35, ki sta v 24-urni pripravljenosti. V nujnih primerih je mogoče letala dvigniti v zrak v 15 minutah. Tako imenovani sistem hitrega odziva (QRA) je zasnovan za odkrivanje, dokumentiranje in preprečevanje kršitev norveškega zračnega prostora.