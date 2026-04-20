Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
9.05

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 9.05

Umrl igralec Patrick Muldoon, doživel je srčni infarkt

Patrick Muldoon | Patrick Muldoon marca letos v Los Angelesu | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Umrl je igralec in producent Patrick Muldoon, najbolj znan po vlogah v serijah Melrose Place in Dnevi našega življenja. Po poročanju ameriških medijev je doživel srčni infarkt. Star je bil 57 let.

Svojo igralsko kariero je začel že med študijem, ko je zaigral v humoristični seriji Kdo je glavni? (Who's the Boss?).

V več desetletni igralski karieri je Patrick Muldoon nastopil v številnih filmih in serijah. Med najbolj prepoznavnimi so njegove vloge v serijah Melrose Place in Dnevi našega življenja (Days of Our Lives) ter filmih Deadlock, Super Troopers, Saving Christmas in Ice Spiders. 

Nazadnje je skupaj z Denise Richards zaigral v filmu Dirty Hands, ki bo premierno predvajan še v mesecu aprilu.

