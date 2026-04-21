Torek, 21. 4. 2026, 9.16
V Rimu spominske slovesnosti ob prvi obletnici smrti papeža Frančiška
V Rimu bodo danes s spominskimi slovesnostmi zaznamovali prvo obletnico smrti papeža Frančiška. Med drugim se bodo pokojnega papeža iz Argentine spomnili z mašo v rimski baziliki Marije Snežne, kjer je pokopan, tam bodo odkrili tudi spominsko ploščo, so sporočili iz Vatikana.
Papež Frančišek, ki je Katoliško cerkev vodil 12 let, je po boju z različnimi zdravstvenimi težavami umrl 21. aprila lani v starosti 88 let zaradi možganske kapi. Pet dni kasneje so ga po tridnevnih pogrebnih slovesnostih v skladu z njegovo željo pokopali v baziliki Marije Snežne v Rimu.
Odkrili bodo spominsko ploščo
V tej cerkvi bo ob prvi obletnici smrti papeža Frančiška danes ob 17. uri molitev rožnega venca v Pavlinski kapeli, kjer je Frančišek rad molil. Nato bodo v kapeli odkrili spominsko ploščo v čast posebni vezi med papežem Frančiškom in podobo Marije Salus Populi Romani, ki je shranjena v baziliki. Na njej je omenjeno, da je Frančišek tam 126-krat molil in da zdaj počiva v baziliki.
Sledila bo maša, na kateri bodo po napovedih prebrali sporočilo sedanjega papeža Leona XIV., ki je trenutno na apostolskem potovanju po Afriki.
O njegovem življenju bo izšel tudi dokumentarni film
Ob obletnici bo po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News izšel tudi dokumentarni film o življenju papeža Frančiška. 26-minutni film s podnapisi v italijanščini, angleščini in španščini skozi arhivske posnetke prikazuje pontifikat "papeža usmiljenja" in "papeža obrobja", pri čemer izpostavlja njegove najbolj značilne izjave in geste.
