Na. R.

Torek,
21. 4. 2026,
9.39

37 minut

Torek, 21. 4. 2026, 9.39

Dvajsetletnika ukradla delovni stroj in šla z njim na vožnjo

delovni stroj, bager | Lahko bi bilo kaj hudo narobe, a se je nespametno dejanje k sreči končalo brez poškodb. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Lahko bi bilo kaj hudo narobe, a se je nespametno dejanje k sreči končalo brez poškodb. Fotografija je simbolična.

V soboto ponoči so celjski policisti obravnavali nevsakdanji in nenavaden dogodek. Dva mladostnika sta se z gradbišča ob cesti odpeljala z delovnim strojem, a so ju kmalu izsledili. Odgovarjala bosta pred sodiščem.

Na številko 113 so policisti najprej prejeli klic občana, ki je sporočil, da dva mladostnika poskušata vstopiti v delovni stroj, parkiran na gradbišču ob cesti. Nekaj minut kasneje je isti občan ponovno poklical in povedal, da sta mladostnika z delovnim strojem zapeljala na Ljubljansko cesto in sta se po njej odpeljala.

Policijska patrulja je na kraj prispela v nekaj minutah ter voznika delovnega stroja prijela na kraju. Drugi storilec je poskušal pobegniti, vendar so ga policisti Policijske postaje Celje po krajšem zasledovanju prav tako prijeli.

Na srečo se je dogodek končal brez poškodb ali večje materialne škode. Delovni stroj so vrnili lastniku, 20-letna osumljenca pa bosta za svoja dejanja odgovarjala pred sodiščem, so o dogodku sporočili iz Policijske uprave Celje.

Občanu se zahvaljujejo za pravočasen klic na številko 113, s čimer je skupaj s hitro intervencijo policistov prispeval k preprečitvi hujših posledic.

