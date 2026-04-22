S HONOR 600 Lite lahko pozabite na polnilec za ves vikend

Novi HONOR 600 Lite z zmogljivo baterijo 6.520 miliamperskih ur (mAh) omogoča do dva dni in pol uporabe z enim polnjenjem. Namenjen je uporabnikom, ki želijo več svobode brez stalnega iskanja polnilca. Ob tem ponuja hitro polnjenje, pametno upravljanje porabe energije ter tanko, elegantno kovinsko ohišje.

Ko je tempo dneva nepredvidljiv, je zanesljiva baterija ena najpomembnejših lastnosti pametnega telefona. HONOR 600 Lite je zasnovan z mislijo na uporabnike, ki si želijo več svobode in manj skrbi glede baterije. Gre za telefon srednjega razreda, ki z veliko baterijo in enodelnim kovinskim ohišjem zagotavlja zanesljivo delovanje na dolgi rok.

Več dni uporabe, brez kompromisov pri obliki

Večja baterija je bila še nedavno povezana z debelejšimi in težjimi telefoni ter manj udobno uporabo. Medtem ko številni modeli v srednjem cenovnem razredu še vedno ponujajo od 5.000 do 5.520 mAh, HONOR 600 Lite prinaša zmogljivo baterijo s kar 6.520 mAh, pri tem pa ohranja tanek in lahek dizajn. To v praksi pomeni do dva dni in pol običajne uporabe oziroma do 62 ur neprekinjenega delovanja. Ko ga je treba napolniti, 45 W HONOR SuperCharge poskrbi, da je telefon hitro znova pripravljen na uporabo.

Pametno upravljanje energije za daljše delovanje

Velika baterija je le del enačbe, saj je enako pomembno tudi učinkovito upravljanje porabe. HONOR 600 Lite vključuje lasten sistem AI Battery Scheduling Engine, ki v realnem času optimizira porabo energije. Sistem se prilagaja uporabnikovim navadam in prepoznava razlike med zahtevnejšimi opravili, kot sta gledanje videoposnetkov ali navigacija, manj obremenjujočimi procesi v ozadju, kot je sinhronizacija družbenih omrežij, ter obdobji mirovanja. Na tej osnovi omejuje nepotrebno delovanje aplikacij ter zmanjšuje porabo tam, kjer uporabnik tega sploh ne opazi.

HONOR 600 Lite v svojem razredu izstopa kot eden redkih telefonov, ki združuje dolgotrajno delovanje, trpežnost in občutek premijskega izdelka v roki. Foto: HONOR

Zasnovan za dolgotrajno uporabo

Pri številnih pametnih telefonih se že po enem ali dveh letih pokaže, da baterija ne zdrži več tako dolgo kot na začetku. Baterija v telefonu HONOR 600 Lite pa je certificirana za ohranjanje optimalnega stanja tudi po petih letih običajne uporabe in podpira do 1.600 polnilnih ciklov brez občutnejše izgube kapacitete.

HONOR 600 Lite je pripravljen tudi na zahtevnejše razmere. Interni testi so pokazali, da telefon pri temperaturi –20 stopinj Celzija in pri 20-odstotni napolnjenosti baterije še vedno omogoča ključne funkcije, kot so glasovni klici, snemanje videoposnetkov in fotografiranje v visoki ločljivosti. Telefon tako ostaja zanesljiv tudi takrat, ko razmere niso idealne – v mrazu, na poti ali v trenutkih, ko ga najbolj potrebujete.

Vzdržljiv telefon s premijskim občutkom

Poleg zanesljive notranje zasnove HONOR 600 Lite izstopa tudi po visoki stopnji fizične odpornosti. Združuje togo kovinsko ogrodje in natančno izdelan zadnji pokrov, oblikovan s postopkom hladnega stiskanja, kar ustvarja čvrsto, enodelno ohišje. Takšna konstrukcija povečuje odpornost ob padcih, hkrati pa ohranja tanek profil, eleganten videz in udobno uporabo z eno roko – kljub bateriji, zasnovani za večdnevno delovanje.

Prav zato HONOR 600 Lite v svojem razredu izstopa kot eden redkih telefonov, ki združuje dolgotrajno delovanje, trpežnost in občutek premijskega izdelka v roki.

Ekskluzivna ponudba



Ob lansiranju je za kupce pripravljena tudi posebna ugodnost: ob nakupu HONOR 600 Lite do 30. aprila 2026 prejmejo pametno uro HONOR CHOICE 2i.

Barve, cena in dostopnost

Model HONOR 600 Lite je pri pooblaščenih prodajnih partnerjih v Sloveniji na voljo v dveh barvah – v poganjkovo zeleni in žametno črni. Na voljo je v različici z 8 GB pomnilnika in 256 GB prostora za shranjevanje, priporočena maloprodajna cena pa znaša 429 evrov.

O podjetju HONOR



HONOR je vodilno globalno podjetje na področju ekosistema naprav z umetno inteligenco (UI). Zavezano je k preoblikovanju načina interakcije med človekom in napravami ter povezovanju UI-ekosistema z vsemi uporabniki v dobi umetne inteligence in onkraj nje. Podjetje si prizadeva za odpravo industrijskih mej z odprtim in tekočim sodelovanjem ter za soustvarjanje ekosistema z deljeno vrednostjo skupaj s partnerji iz panoge.

Z inovativnim portfeljem izdelkov, ki obsega pametne telefone, osebne računalnike, tablice, nosljive naprave in drugo, želi HONOR opolnomočiti posameznika ter omogočiti vsem, da vstopijo v novo, inteligentno prihodnost.



Za več informacij obiščite spletno stran www.honor.com/si ali pišite na elektronski naslov: newsroom@honor.com

Naročnik oglasne vsebine je Honor d.o.o.