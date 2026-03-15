"Je vrhunski dirkač. Ima ogromno talenta. In to bo zelo tesna sezona," je po drugi dirki prvenstva formule 1 dejal vodilni v točkovanju George Russell. Po zmagi v Melbournu in na sobotnem šprintu je moral na VN Kitajske prvo mesto prepustiti ekipnemu tekmecu Kimiju Antonelliju. Najstnik je dosegel svojo prvo zmago, ki jo nista nič manj čustveno doživela šef ekipe Toto Wolff in njegov dirkaški inženir Peter Bonnington, saj je bil na zmagovalnem balkonu tudi njun nekdanji varovanec Lewis Hamilton, zdaj dirkač Ferrarija.

Kako zelo mešane občutke daje začetek nove sezone prvenstva formule 1, tako med gledalci kot dirkači in ekipami. Del navijačev je navdušen nad številnimi prehitevanji in izzivi, ki jih imajo ekipe s spoznavanjem in razvojem dirkalnikov in pogonskih sklopov, drugi del pa razočaran in tudi ogorčen, ker so prehitevanja postala tako umetna. A razvoj gre naprej, samo s temi pomagali – gumboma za dodaten električni pospešek – so v modernem avtomotošportu prehitevanja dejansko možna. Pri dirkačih in ekipah pa so občutki vedno vezani na rezultate. Pri Mercedesu in Ferrariju so navdušeni, pri Red Bullu, McLarnu, Williamsu in Aston Martinu se zaradi preglavic z dirkalniki držijo za glavo.

Prvi italijanski zmagovalec po 20 letih

Zadnji italijanski zmagovalec je bil Giancarlo Fisichella leta 2006. Foto: Guliverimage Kimi Antonelli (Mercedes) je pri 19 letih postal šele drugi najstnik z zmago v formuli 1. Solz ni mogel zadržati. "Brez besed sem. Jokal bom. Hvala ekipi, ki mi je pomagal izpolniti sanje." Od zadnje italijanske zmage v kraljici avtomotošporta je minilo skoraj 20 let (Giancarlo Fisichella na VN Malezije 2026). "Včeraj sem rekel, da si želim Italijo pripeljati nazaj na vrh in to mi je tudi uspelo. Me je pa skoraj infarkt, ko so mi ob koncu dirke zablokirale gume in sem zapeljal s steze. Sicer pa je bila dirka res dobra." Za voznika dirke so ga v spletnem glasovanju izbrali tudi gledalci, ki sicer le redko glasujejo za zmagovalca, raje za koga, ki se prebija iz ozadja. Nič manj vesel ni bil šef Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki se je obregnil ob vse tiste kritike, ki jih je poslušal predlani, ko je dal Antonelliju pogodbo.

Tako posebnega zmagovalnega balkona v F1 še ni bilo. Foto: Reuters Za Antonellija sta bila vesela tudi drugouvrščeni George Russell, ki je dopolnil drugo zaporedno dvojno zmago Mercedesa, in tretji Lewis Hamilton (Ferrari), ki je pred lansko sezono Italijanu prepustil sedež v srebrni puščici. "Najprej velike čestitke Kimiju. Zelo vesel sem zate, prijatelj! V čast mi je, da sem delil ta trenutek s tabo," so bile prve besede sedemkratnega svetovnega prvaka. Na zmagovalnem odru je konstruktorsko lovoriko prevzel Peter Bonnnington, zdajšnji Kimijev dirkaški inženir, ki je to funkcijo vrsto let opravljal za Hamiltona. "Te stopničke so najverjetneje najlepši trenutek, ki sem ga kadarkoli doživel," je dejal Wolff. Ta je že po kvalifikacijah rekel, da so bili na prvih treh mestih trije njegovi dirkači, češ da Hamiltona še vedno šteje za svojega. "Vsi trije na stopničkah in še Bono med njimi! Toliko let je delal z Lewisom, nato je prevzel Kimija in ga naredil v to, kar je zdaj. Res sem navdušen!"

Ne le Kimi, še Bono, kot kličejo Bonningtona, je bil na robu solz. "Ne morem se pritoževati. Tole je res lep trenutek. Pa še Lewis je zraven. To bom za vedno pomnil. Kot da je skupina spet skupaj." Dodal je, da ima Antonelli nekaj več, tako kot tudi Hamilton in Michael Schumacher, s katerim je delal ob koncu Nemčeve kariere v formuli 1. Je pa Wolff priznal, da si ni mislil, da bo Antonelli tako hitro prišel do prve zmage. Zanj je bila to šele 26. dirka v formuli 1.

Po uradni podelitvi so pri Mercedesu bučno proslavili prvo Antonellijevo zmago. Foto: Reuters

Hamilton: Že dolgo nisem na dirki formule 1 tako užival

Lewis Hamilton je imel predvsem s Charlesom Leclercom izvrsten dvoboj. Dirkala sta kolo ob kolesu. Foto: Guliverimage Prav tako 26. dirk pa je na svoje prve stopničke s Ferrarijem čakal Hamilton. Samo spomnite se, kako frustiran je bil od koncu lanske sezone. A tisti Ferrari ni bil grajen zanj, pri dizajnu letošnjega je pomagal in tudi zato mu bolj ustreza. "Imamo še precej dela, da ujamemo Mercedes, a sem se res zabaval. Že dolgo nisem na dirki formule 1 tako užival, morda še nikoli. Letošnji dirkalniki so dobri in borba s Charlesom je bila vrhunska. Dirkala sva kolo ob kolesu, pošteno, tako kot si vsi želimo. Enkrat sva se tudi malo dotaknila, a to je bil le poljub. A tako mora biti. Mora biti tesno dirkanje." Charles Leclerc je v drugem Ferrariju dirko končal na četrtem mestu.

"Pravzaprav sem na dirki res užival. Seveda sem malo razočaran, ker sem ostal brez stopničk, a sem obenem vesel za Lewisa. Mislim, da si jih je ta konec tedna bolj zaslužil kot jaz," pa je prve misli o dirki strnil Monačan. "Užival sem v dvoboju, edina negativna stvar je zaostanek za Mercedesom." Dodal je, da je gumb za prehitevanja prava popestritev dirkanja. "Veliko se je dogajalo in to je bilo prav kul."

Norris: Tole res ni bil dober dan za nas

Lando Norris je že pred dirko samo izstopil iz dirkalnika. Foto: Guliverimage Prvi štirje so bili v Šanghaju razred zase. Morda bi bil zraven še branilec lovorike McLaren, saj sta bila Oscar Piastri in Lando Norris v tretji štartni vrsti, a ne en ne drugi sploh nista štartala. Oba sta imela električno napako na pogonskem sklopu, a različno. "Kakšnih 20 minut, preden bi moral odpeljati na štartno vrsto, so mi javili, da ne morem zapeljati iz garaže. Šlo je za neko električno napako na pogonskem sklopu in ga nismo mogli niti zagnati. Res škoda. Žalostno, da sploh nisem štartal. In še toliko bolj grozno, ker ni mogel niti Oscar. Tole res ni bil dober dan za nas." Avstralec, ki letos še ni odpeljal kroga na dirki (razen na šprintu), je bil na štartni vrsti, a so nekaj minut pred krogom za ogrevanje njegov dirkalnik potisnili v bokse. Pri McLarnu še naprej spoznavajo Mercedesov pogonski sklop, ki tako dobro deluje v dirkalniku tovarniške ekipe.

Skupni seštevek po VN Kitajske (2/22):



1. George Russell (Mercedes) 51 točk

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47

3. Charles Leclerc (Ferrari) 34

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 33

5. Oliver Bearman (Haas) 17

6. Lando Norris (McLaren) 15

7. Pierre Gasly (Alpine) 9

8. Max Verstappen (Red Bull) 8

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 8

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4

11. Isack Hadjar (Red Bull) 4

12. Oscar Piastri (McLaren) 3



1. Mercedes 98 točk

2. Ferrari 67

3. McLaren 18

4. Haas 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls 12

7. Alpine 10

8. Audi 2