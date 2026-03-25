Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso bo po nič kaj prijetnem začetku sezone formule 1 zdaj le prejel veselo novico. A ta ni povezana z dirkanjem, temveč z njegovim zasebnim življenjem. Na veliko nagrado Japonske zamuja zaradi rojstva prvega otroka.

Fernando Alonso bo izpustil četrtkove medijske obveznosti v Suzuki, saj bo na prizorišče tretje letošnje dirke svetovnega prvenstva prišel šele v petek tik pred drugim treningom. Njegova partnerka Melissa Jimenez bo namreč rodila njunega prvega otroka. Na prvem treningu bo v njegovem dirkalniku vozil mladi adut ekipe Aston Martin Jak Crawford.

Aston Martin je za zdaj daleč od osvajanja točk. Foto: Guliverimage Ekipa Aston Martin ima na začetku sezone velike težave z novim dirkalnikom in novim Hondinim pogonskih sklopom. Cilja, kaj šele točk, še niso videli. Zaradi tresenja dirkalnika je moral španski veteran na VN Kitajske predčasno odstopiti, saj so se zbali za njegov dirkalnik.

V ekipi se zdaj obeta še velika sprememba. Tehnični direktor Adrian Newey bo odstopil z mesta vodje ekipe, ki jo je lani prevzel za določen čas. Tako se bo eden najuspešnejših inženirjev lahko povsem posvetil dizajnu dirkalnika. Vlogo šefa ekipe naj bi prevzel Jonathan Wheatley, ki je pred dnevi zapustil to isto funkcijo pri Audiju.