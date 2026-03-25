Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Formula 1 Aston Martin Fernando Alonso

Sreda, 25. 3. 2026, 14.30

Dirkač formule 1 zamuja na VN Japonske

Fernando Alonso bo prvič postal očka

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso bo po nič kaj prijetnem začetku sezone formule 1 zdaj le prejel veselo novico. A ta ni povezana z dirkanjem, temveč z njegovim zasebnim življenjem. Na veliko nagrado Japonske zamuja zaradi rojstva prvega otroka.

Šanghaj Fernando Alonso Aston Martin
Fernando Alonso bo izpustil četrtkove medijske obveznosti v Suzuki, saj bo na prizorišče tretje letošnje dirke svetovnega prvenstva prišel šele v petek tik pred drugim treningom. Njegova partnerka Melissa Jimenez bo namreč rodila njunega prvega otroka. Na prvem treningu bo v njegovem dirkalniku vozil mladi adut ekipe Aston Martin Jak Crawford

Aston Martin je za zdaj daleč od osvajanja točk. | Foto: Guliverimage Aston Martin je za zdaj daleč od osvajanja točk. Foto: Guliverimage Ekipa Aston Martin ima na začetku sezone velike težave z novim dirkalnikom in novim Hondinim pogonskih sklopom. Cilja, kaj šele točk, še niso videli. Zaradi tresenja dirkalnika je moral španski veteran na VN Kitajske predčasno odstopiti, saj so se zbali za njegov dirkalnik. 

V ekipi se zdaj obeta še velika sprememba. Tehnični direktor Adrian Newey bo odstopil z mesta vodje ekipe, ki jo je lani prevzel za določen čas. Tako se bo eden najuspešnejših inženirjev lahko povsem posvetil dizajnu dirkalnika. Vlogo šefa ekipe naj bi prevzel Jonathan Wheatley, ki je pred dnevi zapustil to isto funkcijo pri Audiju.

Šanghaj Kimi Antonelli Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell
Šanghaj Kimi Antonelli Lewis Hamilton
Šanghaj Pierre Gasly
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.