Končni vrstni red na veliki nagradi Kitajske ne kaže dejanske slike, kako zanimiva in polna prehitevanj je bila druga dirka sezone formule 1. Italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli je dosegel svojo prvo zmago v kraljici avtomotošporta. Za drugo zaporedno dvojno zmago Mercedesa je na drugem mestu karirasto zastavo prevozil George Russell. Lewis Hamilton je prvič s Ferrarijem končal na zmagovalnem balkonu. Charles Leclerc je bil četrti. Max Verstappen je odstopil, oba McLarnova dirkača pa sploh nista štartala.

Na štartu je Lewis Hamilton prehitel Kimija Antonellija. Foto: Guliverimage "Pomagali ste mi uresničiti sanje," je na robu solz prek radijske zveze po prečkanju kariraste zastave ekipi sporočil 19-letni Kimi Antonelli. Po prvem najboljšem štartnem položaju je dosegel še prvo zmago. Veliko nagrado Kitajske je osvojil po četveroboju s številnimi prehitevanji. "Brez besed sem. Lahko jokam ... Hvala ekipi, ki mi je pomagala uresničiti sanje," je povedal v prvi izjavi po dirki. Komaj je zadrževal solze. Postal je prvi Italijan po skoraj 20 letih z zmago v formuli 1. Na VN Malezije leta 2006 je nazadnje slavil Giancarlo Fisichella (Renault). Doslej je na dirki formule 1 zmagal en sam najstnik, Max Verstappen.

Golobradi Kimi Antonelli ni mogel zadržati solz. Foto: Reuters

Ferrarija sta večji del dirke vozila kolo ob kolesu. Foto: Reuters Na štartu ga je sicer prehitel Lewis Hamilton (Ferrari), a je bil že v drugem krogu nazaj na prvem mestu. Pozneje mu je pomagalo tudi to, da so se Hamilton, George Russell (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari) celotno dirko prehitevali med seboj in mladi Italijan si je tako pridirkal varnih osem sekund prednosti. Drugo dirko sezone je na drugem mestu končal Britanec v srebrni puščici, a sredi dirke sporočil, da je Ferrari zelo hiter. Hamilton in Leclerc sta sredi dirke poskrbela za pravi spektakel, ko sta nekajkrat več zavojev zapored dirkala kolo ob kolesu in se prehitevala za boljše mesto, na koncu je tretje osvojil izkušenejši Britanec. Za sedemkratnega prvaka je to na 26. dirki s poskočnim konjičem šele prvi zmagovalni balkon. "Že dolgo nisem na dirki formule 1 tako užival, morda še nikoli," je izpostavil Hamilton, ki je v Šanghaju že desetič stopil na stopničke, skupno pa v formuli 1 že 203.

VN Kitajske:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes) +5,5

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +25,2

4. Charles Leclerc (Ferrari) +28,8

5. Oliver Bearman (Haas) +57,2

6. Pierre Gasly (Alpine) +59,2

7. Liam Lawson (Racing Bulls) +80,5

8. Isack Hadjar (Red Bull) +87,2

9. Carlos Sainz (Williams) +1 krog

10. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

11. Nico Hülkenberg (Audi) +1 krog

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 krog

13. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 krog

14. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

15. Sergio Perez (Cadillac) +1 krog

Odstop: Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi), Alex Albon (Williams)

Kimi Antonelli je postal prvi Italijan z zmago v formuli 1 po skoraj 20 letih. Foto: Guliverimage

Odstop Verstappna in obeh McLarnov že pred štartom

Klavrn konec dirke za McLaren. Še pred štartom. Foto: Reuters S petim mestom se je znova izkazal Oliver Bearman (Haas), a je bil skoraj minuto za zmagovalcem. Prehiteti ga ni mogel niti Max Verstappen (Red Bull), ki pa je deset krogov pred ciljem zapeljal v bokse. Očitno mu je zatajil pogonski sklop ali menjalnik. Še predej slabše se je dirka končala za ekipo aktualnih prvakov McLaren. Tako Lando Norris kot Oscar Piastri zaradi odpovedi dirkalnika sploh nista štartala. Avstralec tako na dveh dirkah letošnjega prvenstva ni odpeljal še niti enega kroga. McLaren se je po kvalifikacijah zdel edini, ki bi lahko tekmoval z Mercedesom in Ferrarijem. Mehaniki so tik pred štartom s štartne vrste odpeljali Paistrijev dirkalnik, Norris na štartno vrsto niti ni mogel zapeljati, saj so napako na dirkalniku odkrili že uro prej. "To je frustrirajoče. Kriva je bila pogonska enota," je dejal potrti Norris. "Fantje so poskušali najti rešitev. A ni delovalo." Še dva dirkača nista začela dirke: Gabriel Bortoleto (Audi) in Alex Albon (Williams).

Skupni seštevek po VN Kitajske (2/22):



1. George Russell (Mercedes) 51 točk

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47

3. Charles Leclerc (Ferrari) 34

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 33

5. Oliver Bearman (Haas) 17

6. Lando Norris (McLaren) 15

7. Pierre Gasly (Alpine) 9

8. Max Verstappen (Red Bull) 8

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 8

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4

11. Isack Hadjar (Red Bull) 4

12. Oscar Piastri (McLaren) 3



1. Mercedes 98 točk

2. Ferrari 67

3. McLaren 18

4. Haas 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls 12

7. Alpine 10

8. Audi 2

Prvenstvo formule 1 se bo čez dva tedna nadaljevalo z VN Japonske v Suzuki. Nato sledi kar pettedenski premor, saj so zaradi razmer na Srednjem vzhodu odpovedali dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji, ki bi morali biti aprila.

Kako se je razpletala VN Kitajske?



CILJ. Prva zmaga za 19-letnega Antonellija. Russell je drugi in je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Hamilton na tretjem mestu.



Zadnji krog: Antonelli je sedem sekund pred Russllom in pelje proti svoji prvi zmagi v formuli 1. Hamilton pa proti prvim stopničkam s Ferrarijem.



Predzadnji krog: 1. Antonelli, 2. Russell +9,3, 3. Hamilton +27,2, 4. Leclerc +30,9, 5. Bearman, 6. Gasly, 7. Lawson, 8. Hadjar, 9. Sainz, 10. Colapinto



Še 3 krogi: Blokirane gume na Kimijevem Mercedesu pred najpočasnejšim zavojem. Malo je zapeljal s steze, a se je zanj vse dobro končalo.



Še 4 krogi: Nihče se ne bo odločil za dva načrtovana postanka. Boj za mesta na zmagovalnem balkonu se zdi odločen.



Še 6 krogov: 1. Antonelli, 2. Russell +9,5, 3. Hamilton +25,6, 4. Leclerc +28,6, 5. Bearman, 6. Gasly, 7. Lawson, 8. Hadjar, 9. Sainz, 10. Colapinto



Še 9 krogov: Antonelli z najhitrejšim krogom na dirki. 19-letnik drvi prosti svoji prvi zmagi v F1. Italijanski dirkač ni zmagal v F1 že 20 let.



Še 10 krogov: Počasna vožnja Verstappna! Odstop za štirikratnega prvaka.



Še 11 krogov: 1. Antonelli, 2. Russell +7,2, 3. Hamilton +21,8, 4. Leclerc +24,0, 5. Bearman, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Hadjar, 10. Sainz



Še 13 krogov: Russell je sedem sekund za Antonellijem, Ferrarija zaostajata za 20 sekund. Bo kdo zapeljal na drugi postanek?



Še 15 krogov: 1. Antonelli, 2. Russell +6,4, 3. Hamilton +19,3, 4. Leclerc +20,0, 5. Bearman, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Hadjar, 10. Sainz



Še 15 krogov: Hamilton in Leclerc se še kar izmenjujeta na tretjem mestu. Zelo na tesno gre! To je pravo dirkanje.



Še 16 krogov: Peti Bearman, ki znova navdušuje s Haasom, je 20 sekund z Ferrarijema, ki bi lahko dobila možnost postanka brez izgube mesta. Verstappen na šestem mestu ne more mimo Bearmana.



Še 18 krogov: 1. Antonelli, 2. Russell +7,3, 3. Hamilton +13,8, 4. Leclerc +14,9, 5. Bearman, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Hadjar, 10. Sainz



Še 20 krogov: Znova izvrsten dvoboj kolo ob kolesu med dirkačema Ferrarija. Hamilton je prišel na tretje mesto.



Še 21 krogov: Alonso je parkiral v boksih. Za Aston Martin nova ničla.



Še 23 krogov: Ocon in Colapinto sta zadela, ko se je Franco vrnil iz boksov. Pokvarjena dirka za obe, pa tako dobro jima je kazalo za točke.



Še 24 krogov: Antonelli je osem sekund pred Russllom, Ferrarija za Britancem zaostajata za dve sekundi in sta en za drugim.



30. krog: 1. Antonelli, 2. Russell +7,8, 3. Leclerc +8,5, 4. Hamilton, 5. Bearman, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Colapinto*, 9. Hulkenberg*, 10. Lawson (*brez postanka)



29. krog: Russell je na koncu zadnje ravnine prehitel Leclerca.



28. krog: Polovica dirke, koliko dogajanja! Russell je izkoristil Ferrarijev dvoboj in prehitel Hamiltona.



27. krog: Kakšen dvoboj Leclerc – Hamilton! Kolo ob kolesu! Antonelli pa tako pridobiva prednost. Zdaj že sedem sekund.



26. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc +4,6, 3. Hamilton +5,1, 4. Russell +5,7, 5. Bearman, 6. Verstappen, 7. Colapinto*, 8. Ocon*, 9. Gasly, 10. Hulkenberg* (*brez postanka)



25. krog: Fantastična bitka za drugo mesto! Leclerc je v predzadnjem zavoju prehitel Hamiltona. Nato je Britanec skušal vrniti udarec v prvem zavoju. Ni mu uspelo. Tesno je bilo! In ga je prehitel Russell. Profitiral je Antonelli, ki si je privozil tri sekunde prednosti.



24. krog: Colapinto in Ocon, ki še nista menjala pnevmatik, izgubljata mesta. Mimo njiju je zdaj prišel tudi Verstappen.



22. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +1,5, 3. Leclerc +2,6, 4. Russell +3,1, 5. Bearman +15,8, 5. Colapinto*, 7. Ocon*, 8. Verstappen, 9. Gasly, 10. Hulkenberg* (*brez postanka)



20. krog: Prvi trije so v razmaku vsega štirih sekund. Russell z najhitrejšim krogom. Pri Mercedesu so potrebovali čas, da so ogreli bele gume.



17. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +0,8, 3. Leclerc +3,2, 4. Russell, 5. Colapinto*, 6. Ocon*, 7. Bearman, 8. Lindblad*, 9. Gasly, 10. Hulkenberg*, 11. Verstappen (*brez postanka)



16. krog: Hamilton je na Antonellijev izpuhu. Leclerc mimo Ocona in še Colapinta na tretje mesto.



15. krog: Nimamo oprijema, se jezi Russell. Na belih gumah Mercedesa nista več tako hitra. Britanca je prehitel tudi Leclerc.



14. krog: Hamilton je prehitel Russlla in nato še Ocona!



14. krog: Leteči štart. Ocon napada Colapinta, Hamiltona pa Russlla.



13. krog: Russell ekipi sporoča, da bo zdaj taktika enega postanka zelo težko izvedljiva. Postanek je bil predviden kakšnih 10 krogov pozneje.



12. krog: 1. Antonelli, 2. Colapinto*, 3. Ocon*, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Lindblad*, 7. Leclerc, 8. Hulkenberg*, 9. Gasly, 10. Bearman … 14. Verstappen (*brez postanka)



11. krog: Prvi štirje vsi en za drugim na prvo menjavo pnevmatik. Colapinto in Ocon sta ostala na stezi. Antonelli se je vrnil pred njiju, Russell pa za njiju. Več mest je izgubil Verstappen, ki je bil v boksih krog pred varnostnim avtomobilom.



10. krog: Mercedesa sta šest sekund pred Ferrarijema. Stroll je parkiral na nevarnem mestu ob stezi. Varnostni avtomobil.



10. krog: Številna prehitevanja v boju za mesta na začelju deseterice. Bearman je prehitel Verstappna, ki je nato zapeljal na menjavo gum.



6. krog: 1. Antonelli, 2. Russell +1,3, 3. Hamilton +3,2, 4. Leclerc, 5. Gasly, 6. Colapinto, 7. Ocon, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Verstappen



4. krog: Russell mimo Hamiltona. Kratko je bilo veselje za Ferrari.



2. krog: Na koncu zadnje ravnine Antonelli mimo Hamiltona na prvo mesto. Nekaj zavojev pozneje pa Russell mimo Leclerca.



1. krog: 1. Hamilton, 2. Antonelli, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Colapinto, 7. Lawson, 8. Ocon … Niso štartali: Piastri, Norris, Bortoleto, Albon



1. krog: Zavrtel se je Hadjar in mora v bokse. Tudi pri Red Bullu gre ve narobe.



Štart! Odličen štart obeh Ferrarijev, soliden za Mercedes. Hamilton takoj v vodstvo, Antonelli je drugi, Leclerc tretji in Russell četrti. Verstappen po slabem štartu šele na 14. mestu. Dirkača Cadillaca sta zadela med sabo.



Krog za ogrevanje. Norris, Pistri in Bortoleto ne bodo štartali. Tudi Albon (Williams) ne.



Še 5 minut do štarta: Piastrijev (McLaren) in Bortoletov (Audi) dirkalnik so potisnili s štartne vrste v bokse. Norris (McLaren) zaradi napake na dirkalniku sploh ni pripeljal na štartno vrsto.



Še 10 minut do štarta: Antonelli je prvič na pole positionu, a mladi Italijan letos še ni dobro štartal. V Šanghaju je topel dan, brez dežja.



Štartna mesta (56 krogov): 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Hadjar, 10. Bearman, 11. Hülkenberg, 12. Colapinto

Pred štartom VN Kitajske

Kimi Antonelli je v Šanghaju dosegel svoj prvi najboljši štartni položaj. To je lani na tej isti stezi uspelo Oscarju Piastriju. Foto: Guliverimage Kimi Antonelli je za leto in pol premaknil mejo. Do zdaj je bil najmlajši dirkač na prvem štartnem položaju Sebastian Vettel. To mu je uspelo v Monzi 2008. Italijanskemu dirkaču Mercedesa je nalogo na kvalifikacijah olajšala skrivnostna težava v drugem Mercedesu. George Russell je na začetku sezone najhitrejši. Zmagal je prejšnjo nedeljo v Melbournu, pa tudi v soboto na šprintu v Šanghaju. Na kvalifikacijah pa se je zanj začelo zapletati: najprej težava s prednjim krilcem, nato mu je menjalnik obstal v prvi prestavi. Mehaniki so sicer težavo rešili in mu je uspelo odpeljati drugi čas, a vzrok za napako jim ni bil znan. Ne morejo reči, da se ta na dirki ne bo ponovila. Tudi zato je Russell pred začetkom drugega letošnjega dirkaškega konca tedna rekel, da nima zmag kar zagotovljenih. Medtem Antonelli upa predvsem na boljši štart, saj je tako v Melbournu kot v soboto na šprintu izgubil več mest.

"Vsak krog je bitka za preživetje"

Max Verstappen pravi, da je vsak krog bitka za preživetje. Foto: Guliverimage A v Mercedesovem taboru, pa tudi v Ferrarijevem in delno v McLarnovem, so pred štartom druge dirke sezone lahko kar zadovoljni in pomirjeni. V novo dobo kraljice avtomotošporta so krenili najbolje. To pa ne velja za več let šampionsko ekipo Red Bull. Pred tednom dni se je moral Max Verstappen po ponesrečenih kvalifikacijah prebijati iz ozadja, na Kitajskem pa komaj obvladuje svoj dirkalnik. Pridirkal si je zanj skromno osmo štartno mesto. Isack Hadjar je bil v drugem Red Bullu deseti. Že na šprinterski dirki sta z devetim oziroma 15. mestom ostala brez točk. "Do kvalifikacij smo na dirkalniku spremenilo veliko stvari, a ni bilo nobene razlike," je po kvalifikacijah dejal štirikratni svetovni prvak. "Celoten konec tedna je za odpis. Dirkalnik je povsem nevozen, nikakor ne najdemo prave uravnoteženosti. Vsak krog je bitka za preživetje."

Štirje odgovori, osem besed

Lance Stroll in Fernando Alonso imata letos še manj konkurenčen dirkalnik kot lani. Foto: Guliverimage

Še precej slabši je dirkalnik ekipe Aston Martin. Fernando Alonso in Lance Stroll nimata nobenih možnosti, da bi se prebila vsaj v drugi del kvalifikacij. Sta na 19. oziroma 21. štartnem mestu. Kanadski dirkač je bil po kvalifikacijah precej resigniran. Na novinarska vprašanja je skupaj zmogel natanko osem besed. Je dirkalnik kaj boljši kot v Melbournu? "Ne." Lahko naredijo več krogov? "Ne." Vseeno pričakuje kak napredek med dirko? "Ne." Je bilo kaj pozitivnega? "Trenutno ne prav veliko. Ne."