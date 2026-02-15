Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
20.40

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 15. februar

Nika Prevc bronasta, Jakov Fak 14., Ana Bucik Jogan odstopila

skoki ZOI Nika Prevc | Nika Prevc je na veliki skakalnici osvojila bronasto kolajno. | Foto Reuters

Nika Prevc je na veliki skakalnici osvojila bronasto kolajno.

Foto: Reuters

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se prevesile v drugo polovico. Nedelja je bil dan, ko je nastopilo največ slovenskih športnikov: tri alpske smučarke na veleslalomu, štirje biatlonci in dve biatlonki na zasledovanju ter štiri skakalke na veliki skakalnici. V Predazzu je Nika Prevc osvojila še svojo tretjo kolajno, tokrat bronasto. Jakov Fak je s 14. mestom na zasledovanju prišel do najboljše uvrstitve na teh igrah. Ana Bucik Jogan je še drugič v Cortini d'Ampezzo odstopila.

Nika Prevc, zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
Sportal Nika Prevc z izjemnim skokom v finalu Sloveniji prinesla novo medaljo

Ana Bucik Jogan | Foto: Guliverimage Ana Bucik Jogan Foto: Guliverimage Nika Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojila še tretjo kolajno teh iger. Po srebru na manjši skakalnici in zlatu na tekmi mešanih ekip je 20-letnica za popoln komplet osvojila še bron. Še drugi olimpijski naslov je pripadel Norvežanki Anni Stroem, ki je zmagala že na srednji skakalnici. Nika Vodan je bil deveta.

Nedeljska olimpijska tekmovanja so odprle alpske smučarke. Na štartu prve vožnje veleslaloma v Cortini d'Ampezzo so bile tri Slovenke – Ana Bucik Jogan na svojih zadnjih olimpijskih igrah, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi na svojih prvih. Naša dekleta so bila skromna, posebno zgodbo pa piše Italijanka Federica Brignone.

Federica Brignone
Sportal Lani dvojni zlom noge, zdaj še druga zlata kolajna

Jakov Fak | Foto: Filip Barbalić Jakov Fak Foto: Filip Barbalić Šved Martin Ponsiluoma je zmagovalec 12,5-kilometrske olimpijske biatlonske zasledovalne tekme v Anterselvi. Jakov Fak, ki je zaradi poškodbe v decembru in januarju izgubil mesec in pol tekmovanj, je tekmo začel na 25. mestu in končal na 14. 

Italija je dočakala tudi prvo biatlonsko zlato. V zasledovanju ga je osvojila Lisa Vittozzi. Polona Klemenčič je zgrešila kar pet tarč in padla na 28. mesto, Lena Repinc pa je končala tekmo kot 32.

Skupaj so v nedeljo podelili devet kompletov odličij. Razglasili so že najboljše v mešani ekipi deskanja prostega sloga v disciplini kros. V hitrostnem drsanju je bil hud boj Nizozemk za zlato na 500-metrski razdalji, uspelo je Femke Kok. Znani so tudi rezultati na grbinah v smučanju prostega sloga in štafeti 4 x 7,5 kilometra v smučarskem teku ter v mešanih parih v skeletonu.

hokej ZOI Kanda Francija Bo Horvat
Sportal Kanada napolnila francoski gol, Švica zmagala v podaljšku

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 15. februar:

Končne odločitve (8):

Alpsko smučanje:
veleslalom, ženske
(Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Caterina Sinigoi)

Biatlon:
zasledovanje, 12,5 km, moški
(Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)
zasledovanje, 10 km, ženske
(Polona Klemenčič, Lena Repinc)

Deskanje prostega sloga:
kros, izločilni boji, mešane ekipe

Hitrostno drsanje:
500 m, ženske

Skeleton:
mešani pari

Smučanje prostega sloga:
grbine, pari, izločilni boji, moški

Smučarski skoki:
posamična tekma, velika skakalnica, ženske
(Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)

Smučarski tek:
štafeta 4 x 7,5 km, štafeta, moški

Jakov Fak, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Fak noče filozofirati: Kljub vsem težavam s tem ne morem biti zadovoljen
Martin Ponsiluoma
Sportal Dramatično zasledovanje Švedu, Francoz s Pantanijevim uhanom do brona, Fak na 14. mestu
biatlon ZOI Nemčija kolajna iz 2014
Sportal Nemci po 12 letih prejeli zlato olimpijsko kolajno
