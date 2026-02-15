Nika Prevc bronasta, Jakov Fak 14., Ana Bucik Jogan odstopila

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se prevesile v drugo polovico. Nedelja je bil dan, ko je nastopilo največ slovenskih športnikov: tri alpske smučarke na veleslalomu, štirje biatlonci in dve biatlonki na zasledovanju ter štiri skakalke na veliki skakalnici. V Predazzu je Nika Prevc osvojila še svojo tretjo kolajno, tokrat bronasto. Jakov Fak je s 14. mestom na zasledovanju prišel do najboljše uvrstitve na teh igrah. Ana Bucik Jogan je še drugič v Cortini d'Ampezzo odstopila.