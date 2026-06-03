V moški konkurenci teniškega OP Francije se bosta odvijala še zadnja četrtfinalna dvoboja. Predvsem bodo na svoj račun prišli italijanski navijači, saj bodo igrali kar trije Italijani. Slovenski ljubitelji tenisa pa bodo stiskali pesti za Žigo Šeška, ki igra mladinski turnir.

Na osrednjem igrišču se v moški konkurenci obeta zelo zanimiv dvoboj med Felixom Augerjem-Aliassimom in Flaviem Cobollijem. Kanadčan letos prvič igra v četrtfinalu OP Francije in želi dokazati, da je lahko nevaren tudi na peščeni podlagi. Sicer trenutno šesti igralec sveta zelo spoštuje talentiranega Italijana. Igralca sta se do zdaj trikrat srečala in vsakokrat je bil boljši Italijan. Cobolli bo drugič v karieri igral v četrtfinalu turnirja za grand slam in priznava, da se še vedno privaja na pritisk velikih dvobojev.

Tudi dvoboj med Matteom Berrettinijem in Matteom Arnaldijem bo zelo zanimiv. Berrettini po številnih težavah s poškodbami znova igra odličen tenis in se je prvič po letu 2021 prebil v četrtfinale OP Francije. Na drugi strani bo stal 24-letni Matteo Arnaldi, ki prvič v karieri igra v četrtfinalu turnirja za grand slam. V osmini finala je po petih nizih izločil Francesa Tiafoeja in pokazal, da lahko ovira načrte tudi najboljšim. Italijanska teniška poslastica bi lahko ponudila zelo izenačen in atraktiven dvoboj.

Žiga Šeško bo na OP Francije lovil četrtfinale. Foto: Guliverimage

Žiga Šeško bo igral za četrtfinale

Na mladinskem delu OP Francije bo danes znova na delu tudi veliki slovenski teniški up Žiga Šeško. Peti nosilec turnirja se bo v tretjem krogu pomeril z Južnoafričanom Connorjem Doigom. Dvoboj se ne bo začel pred 12. uro.

Mladi Slovenec v Parizu kaže zelo dobre igre in znova potrjuje, zakaj sodi med najbolj nadarjene igralce. Šeško, ki je že zmagal na letošnjem mladinskem OP Avstralije, se bo v Parizu poskušal prebiti med najboljših osem igralcev.

OP Francije, četrtfinale Felix Auger-Aliassime (Kan/4) – Flavio Cobolli (Ita/10)

Matteo Berrettini (Ita) – Matteo Arnaldi (Ita)



Mladinsko OP Francije, 3. krog Žiga Šeško (Slo/5) – Connor Doig (JAR)

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