Nori prizori iz Brazilije, nogometaše pozdravila sveta prha

Nogomet v Braziliji velja že od nekdaj za nekaj več. To ni zgolj šport, ampak življenje v malem, pravcata religija. Predstavlja veselje, upanje in strast. Pred največjimi tekmovanji se prebudijo posebna čustva, z njimi vred pa tudi vraževernost. Zato tudi tokrat ni manjkala ''sveta'' prha. Ko so se najboljši brazilski nogometaši odpravili v ZDA, je bilo njihovo letalo deležno posebnega vodnega pozdrava. Pogosto ga imenujejo kar krst. To je pač Brazilija!

Brazilija je edina država na svetu, ki je nastopila na vseh svetovnih nogometnih prvenstvih. Ima tudi največ naslovov (pet), na ZDA pa jo vežejo imenitni spomini, saj je šla na SP 1994 do konca in postala svetovi prvak. Selecao o novem svetovnem naslovu sanja že vse od leta 2002. Ker bo osrednji del letošnjega mundiala potekal prav na ameriških tleh, kjer se je Brazilija nazadnje veselila svetovnega naslova, med navijači že raste optimizem.

Brazil baptized their team plane before leaving for the World Cup



It just means more pic.twitter.com/LrhBk2NAHZ — Barstool Sports (@barstoolsports) June 2, 2026

Da se dogaja nekaj posebnega, čutijo tudi nogometaši. Na uvodni pripravljalni tekmi so pod taktirko Carla Ancelottija zlahka s 6:2 napolnili mrežo Panami, konec tedna pa jih čaka že generalka za SP. Na tleh ZDA se bodo 6. junija v Clevelandu pomerili z Egiptom, teden dni pozneje pa bo šlo že zares. V želji, da bi brazilski nogometaši zaigrali kar najbolje, so se poslužili raznoraznih sredstev, ki bi lahko izbrani vrsti prinesli veliko sreče in uspehov. Tako je bilo letalo, ki je prevažalo najboljše brazilske nogometaše, ob odhodu v ZDA deležno slovesnega vodnega pozdrava. Pogosto ga imenujejo kar krst.

Brazilija je v zadnji domači pripravljalni tekmi pred SP 2026 nadigrala Panamo s 6:2. Foto: Reuters

Vodni top je pripravil poseben pozdrav, ki so ga ujele tudi kamere. V Braziliji verjamejo, da bo pomagal njihovim ljubljencem, ki bodo nastope na SP 2026 začeli 13. junija proti Maroku. Da so "krst" letala z dragoceno posadko vzeli še kako resno, priča tudi podatek, kako jih je vodni top pozdravil tudi po prihodu v ZDA. To je pač Brazilija. Dežela, kjer velja nogomet že od nekdaj nekaj več.