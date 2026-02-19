Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Po letih načrtovanj se obeta gradnja doma starejših v Mislinji

Mislinjski dom bo po načrtih deloval kot enota Doma za varstvo odraslih Velenje.

Mislinjski dom bo po načrtih deloval kot enota Doma za varstvo odraslih Velenje.

Foto: STA

Po letih želja in propadlih načrtih predvidenega koncesionarja so v Mislinji vendarle korak bližje gradnji doma starejših občanov. Vlada je namreč nedavno v okviru razvojnih spodbud občinam, ki jih je prizadela ujma avgusta 2023, za projekt zagotovila 19,5 milijona evrov. Dom z do 150 posteljami bo deloval kot enota velenjskega doma.

Zemljišče za gradnjo novega doma starejših občanov v Mislinji je že nekaj časa pripravljeno za gradnjo. Veliko je skoraj pet tisoč kvadratnih metrov in je v lasti občine. Je severovzhodno od nove športne dvorane in v neposredni bližini osnovne šole ter predvidene novogradnje vrtca.

Na občini načrtujejo, da bodo vso potrebno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za novi dom starejših občanov pridobili letos, za natančno dinamiko gradnje pa se pa je treba še dogovoriti z resornim ministrstvom, ki bo zagotavljalo finančna sredstva za gradnjo, so pojasnili na občini. Začetek gradnje načrtujejo v prihodnjem letu, zaključek pa do konca leta 2028. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bodo prve stanovalce predvidoma sprejeli v letu 2029.

Enota doma za varstvo odraslih Velenje

Mislinjski dom bo po načrtih deloval kot enota Doma za varstvo odraslih Velenje. Ta ima trenutno na voljo 198 postelj, ki so vse stalno zapolnjene, pri čemer so hkrati konec lanskega leta v velenjskem domu imeli na čakalni listi 1.353 vlog. "In ravno zaradi tega nam nova enota predstavlja pozitiven pogled na prihodnost v zagotavljanju kapacitet institucionalnega varstva za starejše v lokalnem okolju," je sporočila direktorica velenjskega doma Violeta Potočnik Krajnc.

"Dom v Mislinji bo prva enota, ki jo bomo gradili stran od naše matične lokacije," je še navedla Potočnik Krajnc. Velenjski dom ima za seboj že projekt rekonstrukcije in prizidave matičnega doma v Velenju. "Glede na izkušnje z gradnjo lahko rečem, da potek gradnje prinaša takšne in drugačne izzive, za katere pa verjamem, da smo se z njimi sposobni soočiti," je dodala.

Na Občini Mislinja nov dom za starejše vidijo kot veliko dodano vrednost v lokalnem okolju, saj bo starejšim občanom, ki potrebujejo domsko oskrbo, omogočal, da ostanejo v svoji občini in blizu doma in svojcev. Prostorska umestitev doma starejših na obronku gozda in v neposredni bližini šole in prihodnjega vrtca pa bo omogočala prijetno okolje tudi za medgeneracijsko druženje, so še poudarili na občini.

