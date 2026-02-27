Svetovno prvenstvo v reliju bo leta 2027 doživelo enega največjih tehnoloških premikov. V prvenstvu bodo namesto proizvajalcev uradno sodelovali konstruktorji. FIA je že sprejela tehnični okvir, ki določa dimenzije avtomobila, obveza pri izbiri dirkalnika za najvišjo raven pa ne bo več serijski avtomobil.

Foto: Marcio Pereira

Nov dirkalnik že nekaj mesecev razvijajo in testirajo pri Toyoti, ki ima trenutno v prvenstvu popolno prevlado. Toda medtem ko je osnova trenutnega dirkalnika serijski model GR yaris, bi ga lahko čez dve leti zamenjal nov model. To so namigi, ki jih dajejo posnetki s testiranj na Portugalskem. Močno zamaskirana zunanjost namreč ni yaris, temveč daljši avtomobil kupejevske dvovratne zasnove.

Bi bila to lahko posredna napoved povratka celice, o kateri se v avtomobilskem zakulisju šušlja že nekaj let? Toyota je tak športni avtomobil pred dvema letoma napovedala s konceptom FT-se, uradne potrditve povratka tega ikoničnega imena pa do zdaj še ni bilo. Japonci so prav s celico dosegli svoje prve velike uspehe v svetovnem reliju, a to je bilo že v obdobju med leti 1988 in 1995.

Pri Toyoti so potrdili začetna testiranja na Portugalskem, dodatnih konkretnih podatkov še ni. Tehnična osnova prototipa na testiranjih je sodeč po zvoku obstoječi yaris GR rally2, prav avtomobili tega razreda bodo namreč tudi osnova za pogon nove generacije tovarniških specialk po letu 2027.

Toyotin koncept FT-se. Foto: Toyota

Toyota celica na relijih v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Foto: Repsol