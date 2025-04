Pomembna novost na avstrijskih avtocestah, ki je ne gre spregledati

Avstrijska zvezna dežela Štajerska na veliki petek, 18. aprila, ukinja ekološko omejitev hitrosti na sto kilometrov na uro na avtocestah A2 in A9. Na teh območjih bo tako znova mogoče voziti 130 kilometrov na uro. Vendar pozor. Med izvozoma Gradec - vzhod in Gradec - zahod na območju Feldkirchena omejitev hitrosti sto kilometrov na uro ostaja, poroča avstrijski dnevnik Kleine Zeitung.

Na avtocesti A2 omejitev hitrosti sto kilometrov na uro odpravljajo na odseku med izvozoma Gradec - vzhod in Sinabelkirchen ter izvozoma Gradec - zahod in Liebocha. Omejitev hitrosti sto kilometrov na uro se odpravlja tudi na avtocesti A9 med predorom Gratkorn in priključkom Peggau - Deutschfeistritz oziroma med izvozoma Gradec - zahod in Leibnitz.

"Z odpravo omejitev razbremenjujemo na tisoče potnikov, ki se vsak dan vozijo v službo po delih avtocest A2 in A9. Dolgoletne meritve kakovosti zraka so pokazale, da je mogoče zadovoljiti predpise o kakovosti zraka, sploh ker se stanje zaradi tehničnega razvoja vozil nenehno izboljšuje," je povedal Mario Kunasek, deželni glavar Štajerske iz skrajno desne svobodnjaške stranke (FPÖ).

Omejitev hitrosti znova 130 kilometrov na uro

Uredba je že pripravljena in jo bo v torek v imenu deželnega glavarja Štajerske Kunaseka podpisal njegov strankarski kolega, svetnik za okolje v štajerski deželni vladi Hannes Amesbauer. "S podpisom uredbe bo znak IG-L odstranjen. To pomeni, da bodo štajerski potniki, ki se vsak dan vozijo po avtocestah v okolici Gradca, in vsi drugi vozniki znova lahko vozili z dovoljeno hitrostjo 130 kilometrov na uro, razen če ni iz drugih razlogov predpisana nižja hitrost," je povedal Amesbauer.

Informacija o ukinitvi okoljske omejitve hitrosti sto kilometrov na uro na avstrijskem Štajerskem je pomembna tudi za Slovence in Hrvate, ki se vozijo na delo v Avstrijo, pa tudi za vse druge popotnike, ki v ali skozi Avstrijo potujejo po omenjenih avtocestah.

Nekateri so nad novim ukrepom ogorčeni

Avstrijska opozicijska stranka Zeleni, podnebni in okoljevarstveni aktivisti ter strokovnjaki so ogorčeni in ostro kritizirajo deželno politično vodstvo Štajerske. Sporočajo, da se s to potezo ne le končuje skrb za podnebje, temveč tudi pomemben zdravstveni ukrep za prebivalce te avstrijske pokrajine.

Med kritiki je tudi Avstrijski prometni klub (VCÖ), ki opozarja, da višja hitrost pomeni večjo porabo goriva, večji prometni hrup za okoliške prebivalce, povečan izpust CO₂ in povečano tveganje prometnih nesreč zaradi bistveno daljše ustavljalne poti.