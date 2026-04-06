Velikonočna groza pri sosedih: mamo štirih otrok zabodel in ustrelil

Velikonočna nedelja v kraju Sooß v Spodnji Avstriji se je končala s pretresljivim zločinom. Na vrtu stanovanjske hiše so našli mrtvo 38-letnico, sicer mamo štirih otrok, s hudimi poškodbami glave in zgornjega dela telesa. Policija je hitro prijela njenega 47-letnega moža, od katerega naj bi živela ločeno. Po poročanju avstrijskih medijev jo je najprej zabodel z izvijačem, nato pa še ustrelil s strelnim orožjem.

Bila je zakopana na vrtu

Avstrijo je pretresla novica o nasilni smrti 38-letne ženske, ki so jo našli mrtvo na vrtu stanovanjske hiše v kraju Sooß v Spodnji Avstriji. Imela je hude poškodbe glave in zgornjega dela telesa.

Kot piše avstrijski Kronen Zeitung, naj bi 47-letni moški svojo ženo - mamo njegovih štirih otrok - najprej zabodel z izvijačem, nato pa še ustrelil z 9-milimetrskim strelnim orožjem. Našli so jo zakopano v vrtu družinske hiše.

Primer že od začetka obravnavajo kot umor, okoliščine dejanja pa dodatno povečujejo težo suma, da gre za še en primer smrtonosnega partnerskega nasilja.

Policija je osumljenca hitro prijela

Zločin naj bi se zgodil v nedeljo okoli 18.30. Policija je domnevnega storilca kmalu po dogodku izsledila in prijela, zdaj pa je v priporu. Po navedbah časnika Kronen Zeitung so otroci umrle ženske, natančneje njen 13-letni sin, policiji sprva celo lagali, da je v njihovo hišo prišel tujec in umoril njihovo mamo.

Žrtev je bila sicer srbsko-kosovska državljanka, osumljenec pa naj bi bil avstrijski državljan s kosovskimi koreninami. Kaj je bil motiv za njen umor, še ni znano.