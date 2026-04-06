Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. T., R. S.

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
22.05

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,12

Natisni članek

črna kronika družinsko nasilje umor Avstrija policija

Velikonočna groza pri sosedih: mamo štirih otrok zabodel in ustrelil

Policija | V Avstriji se je zgodil pretresljiv umor 38-letne ženske. | Foto Shutterstock

V Avstriji se je zgodil pretresljiv umor 38-letne ženske.

Velikonočna nedelja v kraju Sooß v Spodnji Avstriji se je končala s pretresljivim zločinom. Na vrtu stanovanjske hiše so našli mrtvo 38-letnico, sicer mamo štirih otrok, s hudimi poškodbami glave in zgornjega dela telesa. Policija je hitro prijela njenega 47-letnega moža, od katerega naj bi živela ločeno. Po poročanju avstrijskih medijev jo je najprej zabodel z izvijačem, nato pa še ustrelil s strelnim orožjem.

Bila je zakopana na vrtu

Avstrijo je pretresla novica o nasilni smrti 38-letne ženske, ki so jo našli mrtvo na vrtu stanovanjske hiše v kraju Sooß v Spodnji Avstriji. Imela je hude poškodbe glave in zgornjega dela telesa.

Kot piše avstrijski Kronen Zeitung, naj bi 47-letni moški svojo ženo - mamo njegovih štirih otrok - najprej zabodel z izvijačem, nato pa še ustrelil z 9-milimetrskim strelnim orožjem. Našli so jo zakopano v vrtu družinske hiše. 

Primer že od začetka obravnavajo kot umor, okoliščine dejanja pa dodatno povečujejo težo suma, da gre za še en primer smrtonosnega partnerskega nasilja.

Policija je osumljenca hitro prijela

Zločin naj bi se zgodil v nedeljo okoli 18.30. Policija je domnevnega storilca kmalu po dogodku izsledila in prijela, zdaj pa je v priporu. Po navedbah časnika Kronen Zeitung so otroci umrle ženske, natančneje njen 13-letni sin, policiji sprva celo lagali, da je v njihovo hišo prišel tujec in umoril njihovo mamo. 

Žrtev je bila sicer srbsko-kosovska državljanka, osumljenec pa naj bi bil avstrijski državljan s kosovskimi koreninami. Kaj je bil motiv za njen umor, še ni znano. 

Policija, slovenska policija, policijski avto
osumljeni vloma
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
