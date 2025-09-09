Nekaterih nikoli ne izuči: visoka globa za prehitro vožnjo

Novomeški policisti so v ponedeljek okoli 10.40 na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil mnogo prehitro.

Avtomobil znamke audi A4 s slovenskimi registrskimi oznakami je vozil 31-letni državljan Bosne in Hercegovine.

Ob 10.34 je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 204 kilometre na uro in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 74 kilometrov na uro.

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so vozniku izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.