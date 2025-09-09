Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
9. 9. 2025,
8.30

26 minut

Novo mesto BiH Slovenija prekršek globa meritve hitrosti policija Hitrost Vožnja

Torek, 9. 9. 2025, 8.30

26 minut

Nekaterih nikoli ne izuči: visoka globa za prehitro vožnjo

Na. R.

vožnja, hitrost, policija, prehitra vožnja | Globe niso majhne, a nekaterih to očitno žal prav nič ne gane. | Foto PU Novo mesto

Globe niso majhne, a nekaterih to očitno žal prav nič ne gane.

Foto: PU Novo mesto

Novomeški policisti so v ponedeljek okoli 10.40 na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil mnogo prehitro.

Avtomobil znamke audi A4 s slovenskimi registrskimi oznakami je vozil 31-letni državljan Bosne in Hercegovine.

Ob 10.34 je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 204 kilometre na uro in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 74 kilometrov na uro.

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so vozniku izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.  

Novo mesto BiH Slovenija prekršek globa meritve hitrosti policija Hitrost Vožnja
