To je zadnji avtomobil, ki si ga je naročil Gadafi

Nekdanji libijski diktator Moamer Gadafi je živel razkošno življenje in del tega so bili tudi luksuzni avtomobili. Tik preden so ga leta 2011 vrgli z oblasti in ga ubili, je naročil to posebno izvedbo prestižnega maybacha. Ta avtomobil zdaj prodajajo na Nizozemskem.

Moamer Gadafi je oblast v Libiji po državnem udaru prevzel leta 1969 in jo s trdo roko vodil do jeseni leta 2011. Takrat so ga v libijski državljanski vojni vrgli z oblasti in ga ubili. Tik pred revolucijo je Gadafi naročil še en luksuzni avtomobil. To je maybach 57, ki so ga izdelali leta 2012. Gre za predelano kupejevsko izvedbo prek podjetja Xenatec. Načrtovali so sto takih avtomobilov, a izdelali so jih le osem. Gaddafi je imel četrtega.

Ta avtomobil ima za seboj 2.300 kilometrov, a Gaddafi ga ni nikoli uporabljal. Poganja ga AMG-jev šestlitrski motor V12, ki zmore dobrih 600 “konjev”. Moč se zadnji kolesi prenaša prek petstopenjskega samodejnega menjalnika. Maybach ima mnoge dodatke s področja udobja, manjka ne niti vgrajeni hladilnik med zadnjima sedežema.

Avtomobil ima v lasti trgovec z avtomobili na Nizozemskem, ki ga prodaja za 765 tisoč evrov - davek ni vključen, zato realna nakupna cena presega milijon evrov.

Foto: Auto Leitner

