Mercedes in Maybach v novo smer, Robert Lešnik je lahko ponosen

Mercedes je prvič prestižno oznako Maybach povezal z roadsterjem SL in tako ustvaril enega najbolj posebnih in tudi dragih roadsterjev.

Mercedes-Benz je na avtomobilski razstavi v Montereyju predstavil avtomobil maybach SL 680 monogram series, s katerim bodo prestižno znamko Maybach prvič združili s športnim avtomobilom. Maybache smo do zdaj poznali predvsem po luksuznih nadgradnjah Mercedes-Benzovega razreda S in športnega terenca GLS. Lani so na osnovi EQS SUV pripravili tudi prvi Maybachov električni športni terenec, zdaj pa se selijo še v razred roadsterjev.

Avtomobil poganja enak štirilitrski bencinski motor V8 z močjo 577 “konjev”, ki ga poznamo že iz klasičnega modela SL. Prilagodili pa so odvzivnost motorja, enako tudi zvočno zatesnjenost in vzmetenje, da je to bolj po meri Maybachove znamke.

Cene za avtomobil še niso razkrili, vsekakor pa se bo gibala vsaj okrog četrt milijona evrov.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz