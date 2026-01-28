Zaradi izbruha smrtonosnega virusa Nipah v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija, so na nekaterih letališčih v Aziji, tako kot v času epidemije covida-19, poostrili varnostne ukrepe, poroča BBC.

V Zahodni Bengaliji so decembra lani potrdili dva primera okužbe z virusom Nipah, domnevno pri zdravstvenih delavcih. Pri približno 196 ljudeh, ki so bili v stiku z njimi, so bili testi na virus negativni, je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Kot pravijo, so razmere trenutno pod nadzorom, prav tako so sprejeti vsi potrebni javnozdravstveni ukrepi.

Zunaj Indije za zdaj še niso poročali o potrjenem primeru virusa Nipah. Kljub temu v Aziji vlada zaskrbljenost, zato so nekatere države, tako kot v času epidemije covida-19, na letališčih uvedle poostrene varnostne ukrepe. Tajska je v nedeljo začela pregledovati potnike na treh mednarodnih letališčih v Bangkoku in Phuketu, ki sprejemajo lete iz Zahodne Bengalije. Potniki na teh letih morajo podati tudi izjave o svojem zdravstvenem stanju. Prav tako so uvedli strožje preglede na območju naravnih turističnih znamenitosti, kjer so živali.

Tiskovna predstavnica tajskega ministrstva za nadzor bolezni Jurai Wongswasdi je za BBC povedala, da so tajske oblasti "precej prepričane" o zaščiti pred izbruhom virusa na Tajskem.

Nepal je prav tako začel pregledovati potnike, ki prihajajo na letališče v Katmanduju in druge kopenske mejne točke z Indijo.

Medtem so zdravstvene oblasti v Tajvanu predlagale, da se virus Nipah uvrsti med "bolezni 5. kategorije". V skladu z otoškim sistemom so bolezni, razvrščene v 5. kategorijo, nove ali redke okužbe z velikimi tveganji za javno zdravje, ki zahtevajo takojšnje poročanje in posebne nadzorne ukrepe.

Kaj je virus Nipah in kakšni so simptomi?

Nipah je virus, ki se prenaša z živali na človeka in s človeka na človeka. Prenaša ga določena vrsta netopirjev, imenovanih Pteropus. Stopnja smrtnosti je visoka, od 40 do 75 odstotkov, cepiva ali zdravila zanj pa ni.

Inkubacijska doba traja od štirih do 14 dni. Ljudje, ki se okužijo z virusom, lahko kažejo širok spekter simptomov ali pa jih včasih sploh nimajo. Začetni simptomi lahko vključujejo vročino, glavobole, bolečine v mišicah, bruhanje in boleče grlo. Pri nekaterih ljudeh lahko temu sledijo zaspanost, pljučnica in izguba zavesti. V hujših primerih se lahko pojavi encefalitis, včasih smrtno nevarno stanje, ki povzroča vnetje možganov.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je virus Nipah uvrstila med deset prednostnih bolezni, skupaj s patogeni, kot sta covid-19 in Zika, zaradi njegovega potenciala za sprožitev epidemije.

Prvič so virus Nipah potrdili leta 1998 med prašičerejci v Maleziji, kasneje pa se je razširil v sosednji Singapur. Virus je dobil ime po vasi, kjer so ga prvič odkrili.

V Zahodni Bengaliji so izbruh virusa Nipah zabeležili v letih 2001 in 2007. Žarišče okužb z virusom Nipah je bila v zadnjem času južna zvezna država Kerala v Indiji. Leta 2018 je bila okužba potrjena pri 19 ljudeh, od katerih jih je 17 umrlo. Leta 2003 so potrdili šest primerov, od tega sta se dva končala s smrtjo.