STA

Sobota,
7. 3. 2026,
20.16

34 minut

Dunaj, atletika, dvoranski miting

Nika Glojnarič tretja na dvoranskem mitingu na Dunaju

Nika Glojnarič | Nika Glojnarič je osvojila tretje mesto. | Foto Aleš Fevžer

Nika Glojnarič je osvojila tretje mesto.

Foto: Aleš Fevžer

Nika Glojnarič iz brežiškega atletskega kluba je bila tretja na dvoranskem mitingu na Dunaju v teku na 60 m z ovirami. Tekla je 8,04 sekunde in zaostala za Avstrijko Karin Strametz, ki je s 7,97 postavila osebni rekord. Druga je bila s 7,98 Luca Kozak iz Madžarske, srebrna na evropskem prvenstvu na 100 m z ovirami leta 2022.

"Namesto na domačem mitingu v Mariboru sem se odločila za nastop na Dunaju. Imela sem namreč zelo dobro konkurenco in sem znova dosegla dober izid, zelo konstanten glede na to sezono," je povedala Glojnarič, ki se je znova zelo približala meji osmih sekund.

Edina slovenska predstavnica na mitingu v avstrijski prestolnici je letos kot druga Slovenka po srebrni olimpijki iz Atlante leta 1996 Brigiti Bukovec tekla pod osmimi sekunda (7,98). Tako kot Strametz in Kozak se je z izpolnjeno normo že uvrstila na dvoransko svetovno prvenstvo v drugi polovici tega meseca na Poljskem.

