Nedelja, 22. 3. 2026, 19.50

Torun, dvoransko SP, tretji dan (slovenski nastopi)

Nika Glojnarič končala v polfinalu

Nika Glojnarič | Nika Glojnarič je SP končala v polfinalu. | Foto Peter Kastelic/AZS

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska atletinja Nika Glojnarič je zadnji dan 21. svetovnega prvenstva v dvorani v poljskem Torunu v polfinalu teka na 60 metrov z ovirami zasedla skupno 22. mesto s časom 8,06 sekunde. Lana Andolšek je v tej disciplini z 8,25 sekunde zasedla 43. mesto.

Simon Ehammer
Sportal Švicar postavil svetovni rekord v sedmeroboju

Glojnarič je v prvem krogu v začetku popoldneva tekla 7,99 sekunde in se s tretjim mestom v skupini neposredno uvrstila v polfinale. Imela je 20. izid. Lana Andolšek je v tej disciplini z 8,25 sekunde zasedla 43. mesto.

"Na splošno sem zadovoljna s prvim tekom danes. Drugi je bil tudi dober, a sem v njem zadela drugo oviro in nato povsem izgubila ritem do tretje. Na ogrevanju mi je šlo odlično, še bolje kot pred kvalifikacijami. Če ne bi zadela ovire, bi se ponovno spustila pod osem sekund," je po polfinalu dejala 25-letna Glojnarič.

"V sezoni sem imela zelo stabilne čase, z normo sem se uvrstila na SP in bila 22. To je odličen uspeh zame in komaj čakam na poletno sezono. Na SP sem tekla pod osmimi sekundami, tega nisem pričakovala. Poznajo se zelo dobri treningi v dveh tednih pred SP. Vesela sem, da sem se prebila v polfinale," je dodala Glojnarič.

Brežičanka je po srebrni olimpijski medalji iz Atlante letos postala druga Slovenka, ki je 60 metrov z ovirami pretekla pod osmimi sekundami, zdaj je tudi druga, ki ji je to uspelo na velikem tekmovanju.

"Vesela sem, da mi je uspelo teči pod osmimi sekundami, čeprav tega nisem pričakovala. Na ogrevanju mi je šlo odlično. Imela sem zelo dober tek na tekmi, predvsem start je bil zelo hiter. Ko sem se vrgla v cilj, sem že približno že vedela, da sem v polfinalu. To je bil tudi najin cilj z očetom in trenerjem. Glasno sva to povedala tudi pred SP," je bila uvrstitve v polfinale vesela Glojnarič.

Letos je osebni rekord popravila na 7,98. Na dvoranskih SP je bila že dvakrat, 18. mesto je osvojila leta 2025, 21. pa pred dvema letoma.

Dvajsetletna Andolšek pa je nastopila na svojem prvem velikem članskem tekmovanju. Članica kranjskega kluba je osebni rekord 8,19 tekla letos, ni pa pričakovala, da se bo prek svetovne lestvice uvrstila na SP. Tekla je v prvi skupini, v kateri je bila najboljša Švicarka Ditaji Kambundji (7,84), aktualna evropska prvakinja in svetovna podprvakinja, ki je lani v Tokiu svetovni naslov osvojila na 100 metrov z ovirami.

"Na Poljsko sem prišla brez pričakovanj in obremenitve. Želela sem le teči kar najbolje in mislim, da mi je uspelo. Tudi rezultat je bil soliden. Malo sem bila živčna, ko sem videla najboljše na svetu okrog sebe. Že vso sezono tečem okrog 8,20 in vesela sem, da mi je tako uspelo tudi tu. Zato pozitivno gledam na poletno sezono in upam, da si bom priborila tudi nastop na evropskem prvenstvu na prostem v Birminghamu," je dejala Andolšek.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.