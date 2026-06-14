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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
19.53

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atletika Lina Hribar

Nedelja, 14. 6. 2026, 19.53

1 ura, 8 minut

Sopot, atletski miting

Lina Hribar četrta na 200 m na Poljskem

Avtor:
STA

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Lina Hribar | Lina Hribar je v teku na 200 m na mitingu v Sopotu na Poljskem zasedla četrto mesto s časom 23,54 sekunde. | Foto Aleš Fevžer

Lina Hribar je v teku na 200 m na mitingu v Sopotu na Poljskem zasedla četrto mesto s časom 23,54 sekunde.

Foto: Aleš Fevžer

Lina Hribar, mlada atletinja ljubljanskega Žaka, je v teku na 200 m na mitingu v Sopotu na Poljskem zasedla četrto mesto s časom 23,54 sekunde. Pred njo so bile tri domačinke, Wiktoria Gajosz je zmagala z osebnim rekordom 22,91, druga je bila Magdalena Niemczyk s 23,36 in tretja prav tako z osebnim rekordom 23,45 Kinga Gacka.

"Imela sem soliden tek, skušala sem teči drugače kot na prejšnji tekmi. Začela sem hitreje, a morda prehitro. Vseeno sem dosegla soliden izid kot dobro popotnico za državno prvenstvo konec prihodnjega tedna v Mariboru. Tekla bom tako na 100 kot tudi na 200 m," je sporočila Hribar, edina slovenska predstavnica na mitingu.

Dvajsetletna Ljubljančanka, študentka fizioterapije, je 4. junija letos v Mariboru 200 m s 23,29 ponovno popravila osebni rekord na 200 m, kar ji je v tej sezoni uspelo že nekajkrat, kot tudi na pol krajši razdalji.

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