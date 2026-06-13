Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
21.06

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Filip Oiclj Jernej Gumilar Andrej Skočir Anej Čurin Prapotnik štafeta

Sobota, 13. 6. 2026, 21.06

43 minut

Atletski miting v Budimpešti

Slovenska štafeta na Madžarskem v drugo popravila vtis

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Boštjan Fridrih | Boštjan Fridrih je trener slovenskih štafet 4 X 100 m. | Foto Peter Kastelic/AZS

Boštjan Fridrih je trener slovenskih štafet 4 X 100 m.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenski štafeti 4 X 100 m sta v Budimpešti na Madžarskem zmagali v svojih skupinah. Filip Oiclj, Jernej Gumilar, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik so v drugem teku slavili z 39,33 sekunde in za 34 stotink zgrešili lanski državni rekord. V prvi štafeti je namesto Oiclja tekel Staš Tin Lorbar, ta postava je pred tem tekla 39,98.

Lia Apostolovski
Sportal Lia Apostolovski izenačila rezultat sezone

"V drugem teku smo nekoliko popravili vtis. Led je prebit, sedaj pa stopnjujemo formo za evropsko prvenstvu avgusta v Birminghamu. Trenutno smo na 13. mestu med 16 štafetami, ki bodo nastopile. To je odličen uvod v sezono, v kateri bodo reprezentanti zagotovo dvignili raven forme. Rezerve imamo tudi v predajah. Tako sem zelo zadovoljen in z nestrpnostjo pričakujemo nadaljevanje sezone," je povedal trener Boštjan Fridrih, ki je zadolžen za štafeto. Slednja ima potrjen nastop na mitingu v Luzernu 16. julija.

Fridrih, nekdanji skakalec v daljino in sprinter iz Slovenske Bistrice, je bil član štafete, ki je tekla zdaj že nekdanji slovenski rekord (39,20) leta 2002. Ta štafeta, v kateri je bil tudi še vedno slovenski rekorder na 100 m Matic Osovnikar, je dve leti prej tekla v polfinalu olimpijskih iger v Sydneyju kot edina slovenska štafeta doslej, ki je na velikem članskem tekmovanju prišla v nadaljevanje iz kvalifikacij.

Anej Čurin Prapotnik je pred nekaj tedni za slovenskim rekordom zaostal le pet stotink sekunde. | Foto: Aleš Fevžer Anej Čurin Prapotnik je pred nekaj tedni za slovenskim rekordom zaostal le pet stotink sekunde. Foto: Aleš Fevžer

Anej Čurin Prapotnik je 31. maja letos na Ptuju na 100 m slavil z 10,18 ter ob dovoljenem vetru +0,3 m/s le za pet stotink zaostal za slovenskim rekordom Osovnikarja. Ta je 10,13 tekel leta 2007 na svetovnem prvenstvu v japonski Osaki, kjer je nastopil v finalu. Čurin Prapotnik je tekel najhitreje v karieri in kot drugi najhitrejši Slovenec doslej za tri stotink zgrešil normo (10,15) za EP v Birminghamu.

Čurin Prapotnik zaradi poškodbe 28. junija lani, ko si je slovenska atletska reprezentanca v Mariboru kot celota z moško in žensko vrsto zagotovila nastop v prvi ligi ekipnega evropskega prvenstva, ni bil član štafete 4 X 100 m. Ta je zasedla tretje mesto, Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Jurij Beber pa so s časom 39,12 za osem stotink popravili državni rekord iz leta 2002.

Drugič so 20. julija lani rekord štafete z 38,99 sekunde Gumilar, Beber, Skočir in Čurin Prapotnik popravili v norveškem Bergnu.

Gudaf Tsegay
Sportal Nekdanja svetovna prvakinja v atletiki Gudaf Tsegay v težavah
Ja'Kobe Tharp
Sportal Nov mejnik svetovne atletike, po 14 letih padel rekord
atletika Filip Oiclj Jernej Gumilar Andrej Skočir Anej Čurin Prapotnik štafeta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.