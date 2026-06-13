Lia Apostolovski izenačila rezultat sezone

Ljubljančanka Lia Apostolovski je bila na atletskem mitingu v Lyonu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Zmagala je Nemka Christina Honsel z 1,94 m, druga je bila domačinka Solene Giquel z 1,91 m.

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je 1,79, 1,81, 1,85 in 1,88 metra zmogla v prvih skokih, na 1,91 m pa je potem končala tekmovanje.

"Na 1,91 m sem tokrat trikrat podrla letvico. To je že taka višina, da se mora vse 'poklopiti'. Potreben je suveren in odločen zalet, obenem moram preslikati skoke iz nižjih višin tudi na te. Res je sicer, da je to šele začetek sezone. Obenem pa že kažem stalnost v svojih skokih, kar je dober pokazatelj za nadaljevanje poletja," je povedala Apostolovski.

Edina slovenska predstavnica na mitingu je dejala, da je bilo vreme odlično in vzdušje prav tako. "Bilo je 30 stopinj Celzija, obenem pa je stadion zelo majhen in so bili gledalci zelo blizu tekmovališča." Naslednjič bo tekmovala v petek na državnem prvenstvu v Mariboru, nato pa 24. junija v Zagrebu.

Apostolovski je leta 2024 osvojila bron na dvoranskem SP v Glasgowu, kjer je bila mesto za njo Christina Honsel. Nemka je bila tega leta šesta na olimpijskih igrah v Parizu, lani pa četrta tudi na dvoranskem EP in sedma na SP na prostem v Tokiu.