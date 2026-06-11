Američan Ja'Kobe Tharp je v Eugenu v Oregonu dosegel nov svetovni rekord v teku na 110 m z ovirami. Novo rekordno znamko je v kvalifikacijah ameriškega univerzitetnega prvenstva NCAA tekel s časom 12,75 sekunde. Nov rekordni čas bo morala potrditi še krovna zveza Svetovna atletika.

Dvajsetletni tekač Ja'Kobe Tharp je za pet stotink sekunde izboljšal prejšnji svetovni rekord 12,80 sekunde, ki ga je leta 2012 dosegel njegov rojak Aries Merritt.

"Trenerji so mi rekli: 'Izpelji to, kot je treba.' Zadnje tri ovire so bile samo za preskočiti, v nogah sem jih imel še več. Mislim, da lahko tečem še bolje," je Tharp povedal za medijsko mrežo ESPN.