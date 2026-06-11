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Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
10.21

Osveženo pred

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Natisni članek
Ja'Kobe Tharp atletika

Četrtek, 11. 6. 2026, 10.21

42 minut

Svetovni rekord

Ja'Kobe Tharp novi rekorder na 110 m z ovirami

Avtor:
STA

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Ja'Kobe Tharp | Američan Ja'Kobe Tharp je poskrbel za nov mejnik slovenske atletike. | Foto Guliverimage

Američan Ja'Kobe Tharp je poskrbel za nov mejnik slovenske atletike.

Foto: Guliverimage

Američan Ja'Kobe Tharp je v Eugenu v Oregonu dosegel nov svetovni rekord v teku na 110 m z ovirami. Novo rekordno znamko je v kvalifikacijah ameriškega univerzitetnega prvenstva NCAA tekel s časom 12,75 sekunde. Nov rekordni čas bo morala potrditi še krovna zveza Svetovna atletika.

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Dvajsetletni tekač Ja'Kobe Tharp je za pet stotink sekunde izboljšal prejšnji svetovni rekord 12,80 sekunde, ki ga je leta 2012 dosegel njegov rojak Aries Merritt.

"Trenerji so mi rekli: 'Izpelji to, kot je treba.' Zadnje tri ovire so bile samo za preskočiti, v nogah sem jih imel še več. Mislim, da lahko tečem še bolje," je Tharp povedal za medijsko mrežo ESPN.

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