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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
17.28

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Gudaf Tsegay atletika doping

Petek, 12. 6. 2026, 17.28

29 minut

Nekdanja svetovna prvakinja v atletiki Gudaf Tsegay v težavah

Avtor:
STA

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Gudaf Tsegay | Gudaf Tsegay se je znašla v težavah. | Foto Reuters

Gudaf Tsegay se je znašla v težavah.

Foto: Reuters

Nekdanja svetovna prvakinja v teku na pet in 10 km Gudaf Tsegay se je znašla v težavah. Etiopsko atletinjo so suspendirali za štiri mesece, tekmovalna prepoved pa se ji bo iztekla 30. septembra. Prepoved se nanaša na uporabo prepovedane snovi oziroma zlorabo izjeme za terapevtsko uporabo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Devetindvajsetletno Etiopijko, ki je leta 2021 osvojila bron v teku na pet km na olimpijskem turnirju v Tokiu, je kaznovala Enote za integriteto v atletiki (AIU), neodvisna organizacija, ki jo je ustanovila Svetovna atletika za boj proti dopingu, prirejanju izidov tekem in korupciji v športu.

Po navedbah AIU je bila Tsegay decembra lani med dopinško kontrolo pozitivna na snov letrozol. Zdravilo lahko zniža raven estrogena, vendar se uporablja predvsem za zdravljenje raka.

Tsegay je takoj priznala uporabo zdravila in predložila dokumente, ki upravičujejo njegovo uporabo iz zdravstvenih razlogov. Medtem ko ji je Svetovna atletika pozneje odobrila izjemo za terapevtsko uporabo, je Svetovna protidopinška agencija (Wada) takšen ukrep zavrnila ter atletinji naložila štirimesečno prepoved udeležbe na mednarodnih turnirjih.

Tsegay je leta 2022 postala svetovna prvakinja v teku na 5000 metrov, leto kasneje pa je osvojila naslov svetovne prvakinje še v teku na 10.000 metrov.

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