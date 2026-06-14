Anita Horvat zmagala na Švedskem na 800 m

Slovenska rekorderka Anita Horvat je v Sollentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 m in z 2:00,97 tekla najhitreje v sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vuković z 2:01,51, tretja pa Poljakinja Julia Jaguscik (2:02,96)

"Z nastopom sem zelo zadovoljna. Vso tekmo sem bila na drugem mestu in na koncu do zmage prišla z močnim finišem. Glede na vremenske razmere, bilo je zelo mrzlo, sem zadovoljna tudi z rezultatom," je dejala Horvat.

Devetindvajsetletna atletinja je bila na 800 m na dvoranskih evropskih prvenstvih srebrna v Carigradu leta 2023 in bronasta v Apeldoornu lani. Naslednjič bo tekla konec naslednjega tedna na državnem prvenstvu v Mariboru v teku na 400 m, kjer je tudi slovenska rekorderka tako na prostem kot v dvorani.

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