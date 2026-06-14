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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
19.23

Osveženo pred

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Anita Horvat atletika

Nedelja, 14. 6. 2026, 19.23

1 ura, 35 minut

Sollentuna, atletski miting

Anita Horvat zmagala na Švedskem na 800 m

Avtor:
STA

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Pariz 2024 atletika Anita Horvat | Anita Horvat je na Švedskem dosegla najboljši letošnji čas v teku na 800 m. | Foto Reuters

Anita Horvat je na Švedskem dosegla najboljši letošnji čas v teku na 800 m.

Foto: Reuters

Slovenska rekorderka Anita Horvat je v Sollentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 m in z 2:00,97 tekla najhitreje v sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vuković z 2:01,51, tretja pa Poljakinja Julia Jaguscik (2:02,96)

"Z nastopom sem zelo zadovoljna. Vso tekmo sem bila na drugem mestu in na koncu do zmage prišla z močnim finišem. Glede na vremenske razmere, bilo je zelo mrzlo, sem zadovoljna tudi z rezultatom," je dejala Horvat.

Devetindvajsetletna atletinja je bila na 800 m na dvoranskih evropskih prvenstvih srebrna v Carigradu leta 2023 in bronasta v Apeldoornu lani. Naslednjič bo tekla konec naslednjega tedna na državnem prvenstvu v Mariboru v teku na 400 m, kjer je tudi slovenska rekorderka tako na prostem kot v dvorani.

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