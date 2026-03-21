Švicar postavil svetovni rekord v sedmeroboju

Švicarski atlet Simon Ehammer je drugi dan svetovnega prvenstva v dvorani v poljskem Torunu zbral 6670 točk in postavi svetovni rekord v sedmeroboju. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je s 6,25 m za četrti zaporedni naslov dosegel rekord prvenstev, na višini svetovnega rekorda potem ni skakal.

V dvodnevnem mnogoboju atletov je Simon Ehammer zbral 25 točk več od prejšnjega rekorda legende mnogoboja Ashtona Eatona iz ZDA iz leta 2012 in dvoranskega SP v Istanbulu.

S Švicarjem sta za drugo in tretje mesto na zmagovalnem odru v Torunu stala Heath Baldwin (6337) in Kyle Garland (6245) iz ZDA.

Ehammer je zmagal v teku na 60 m (6,69 sekunde), skoku v daljino (8,15 m), teku na 60 m z ovirami (7,52 m) in skoku s palico (5,30 m), dobro pa se je odrezal tudi v suvanju krogle (14,87 m) in skoku v višino (2,02 m).

To mu je pustilo le malo prostora za rekord pred sedmo in zadnjo disciplino, tekom na 1000 m. A 26-letni Švicar, ki je bil lani na svetovnih prvenstvih na prostem v Tokiu in olimpijskih igrah v Parizu četrti v skoku v daljino, ni razočaral.

S časom dveh minut in 41,04 sekunde je dosegel absolutno zmago in na prestolu rekorderjev nasledil Eatona.

"Zelo sem si želel izboljšati svoj evropski rekord, a težko si je bilo predstavljati, da bi bil mogoč tudi svetovni rekord. V vseh disciplinah sem se boril. Samo poglejte si drugi tekmovalni dan, ko me je osebni rekord na ovirah izstrelil proti presenetljivemu dosežku," je ocenil Švicar.

"Tudi v skoku s palico sem se boril za vsako posamezno višino. Ni bilo lahko preskočiti 5,10 m, 5,20 m in 5,30 m v tretjem poskusu. Zelo sem hvaležen, vsi fantje na tem tekmovanju so bili odlični v boju in to me je zelo motiviralo," je dodal Ehammer.

Duplantis četrtič zapored

Armand Duplantis, dvakratni olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni in evropski prvak na prostem, je po Beogradu leta 2022, Glasgowu leta 2024 in Nanjingu lani še četrtič v nizu ostal nepremagan na dvoranskih SP.

Šestindvajsetletni švedski zvezdnik, ki je leta 2020 na Poljskem postavil prvega od svojih svetovnih rekordov (6,17 m), je šestkrat skočil in vsakič preskočil letvico.

"Arena v Torunu ima posebno mesto v mojem srcu. Spremenila mi je življenje, saj sem tukaj postavil svoj prvi svetovni rekord. Super je, da se vračam sem in tekmujem pred to množico," je dejal prvi zvezdnik svetovne atletike.

"Mondo" Duplantis je pred tem v svojem domačem kraju Uppsali 12. marca izboljšal svoj svetovni rekord. V prvem poskusu je preskočil 6,31 m.

Prva trojica je na tem SP dosegla šestmetrsko znamko. Grk Emanuil Karalis je osvojil srebro (6,05 m), Avstralec Kurtis Marschall pa bron (6,00 m).

Zaynab Dosso iz Italije je s 7,00 zmagala v teku na 60 m. Na 3000 m sta bila zlata Italijanka Nadia Battocletti (8:57,64) in Britanec Josh Kerr (7:35,56).

Kanadčan Christopher Morales Williams je z rekordom prvenstev 44,76 osvojil zlato na 400 m, kjer je bila med atletinjami zlata Lurdes Gloria Manuel iz Češke (50,76).

Na 60 m ovire je na veselje gledalcev zmagal domačin Jakub Szymanski s 7,40 in je za dve stotinki ugnal Španca Enriqueja Llopisa (7,42) in za tri Treya Cunninghama iz ZDA (7,43). V troskoku je bila prva Kubanka Leyanis Perez Hernandez s 14,95 m, najboljšim izidom sezone na svetu.

Ameriška štafeta ni navdušila

Jonathan Saccor, Ilana Hanssens, Julien Wartin in Helena Ponette so s časom 3:15,60 v mešani štafeti zmago prinesli Belgiji, druga je bila Španija (3:16,96), tretja gostiteljica Poljska (3:17,44), četrta Nizozemska.

Na petem mestu so končale ZDA, ki so na zadnjih dveh SP na prostem zmagale v mešani štafeti. Tokrat pa je Jevon O'Bryant po slabi prvi predaji pustil Saro Reifenrath, da je končala na tleh in brez enega copata. Upanje na vsaj stopničke je bilo izgubljeno. Jamajška četverica je bila diskvalificirana.

Za Olegom Doroščukom, ki je ponovil uspeh rojakinje Jaroslave Mahučik v tej disciplini v Torunu, je bil drugi Mehičan Erick Portillo s prav tako 2,30 m, Južni Korejec Sanghyeok Woo in Jamajčan Raymond Richards sta si razdelila tretje mesto z 2,26 m. Woo je dvakratni svetovni podprvak na prostem in dvakrat zlat na SP v dvorani, Richards je bil na prejšnjem prvenstvu bronast, Portillo pa je osvojil prvo veliko člansko medaljo.

Oleg Doroščuk je ponovil uspeh rojakinje Jaroslave Mahučik.

Štiriindvajsetletni Doroščuk, evropski dvoranski prvak lani in leto prej bronast na EP na prostem, je imel obilo sreče na višini 2,30 m, ki jo je sicer za potrditev vodstva zmogel v prvem skoku. Najprej je kar precej s telesom podrgnil letvico, nato pa jo je zadel še z nogami. Zato je zelo nihala in celo nekajkrat poskočila na stojalu, a ostala na njem.

Na tej višini je bila v konkurenci šesterica skakalcev, četverica je letvico trikrat podrla, le Portillo je bil uspešen tretjič za osebni rekord. Ukrajinec in Mehičan sta nato na 2,33 m odločala o barvi medalje. Doroščuk je bil prvi, ki je letvico trikrat neuspešno napadal, potem pa je zgledu zmagovalca sledil še Portillo.