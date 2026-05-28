Avtor:
STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
23.16

Neža Klančar plavanje

Monte Carlo, plavalna serija Mare Nostrum

Neža Klančar še tretja na 50 m prosto

Neža Klančar, Tomaž Torkar - trening Ilirija | Foto Aleš Fevžer

Slovenska plavalka Neža Klančar je na tekmi serije Mare Nostrum v Canetu danes z dosežkom 25,02 osvojila še tretje mesto na 50 m prosto. Premagali sta jo Nizozemki Milou van Wijk s 24,84 in Marrit Steenbergen s 24,87.

Plavalka Olimpije je na drugi tekmi serije Mare Nostrum že v sredo osvojila osvojila tretje mesto na 50 m delfin in četrto na 100 m prosto.

Konec tedna jo čaka še nastop na mitingu v Barceloni.

