Neža Klančar še tretja na 50 m prosto

Slovenska plavalka Neža Klančar je na tekmi serije Mare Nostrum v Canetu danes z dosežkom 25,02 osvojila še tretje mesto na 50 m prosto. Premagali sta jo Nizozemki Milou van Wijk s 24,84 in Marrit Steenbergen s 24,87.

Plavalka Olimpije je na drugi tekmi serije Mare Nostrum že v sredo osvojila osvojila tretje mesto na 50 m delfin in četrto na 100 m prosto.

Konec tedna jo čaka še nastop na mitingu v Barceloni.