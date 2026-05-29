Oven

Občutek boste imeli, da ste se znašli v stiski. Vse vam bo šlo narobe. Najbolj od vsega pa bo trpela ravno ljubezen. Če imate partnerja, se lotita izčrpnih pogovorov, saj vaju bo le to rešilo. Samski pa boste danes še malce nemirni. Potrpite, kmalu se bo vse obrnilo na bolje.

Bik

Danes boste zaživeli na novo, čeprav boste še vedno zelo nostalgični. Zaradi nostalgije za starimi časi boste malo manj zbrani. Ker pa vam bodo zvezde naklonjene, ne skrbite preveč. Pogovarjajte se in širite svoje socialno omrežje. Zelo boste komunikativni. Imate veliko priložnosti za nove ljubezenske stike.

Dvojčka

Pred vami je čudovit dan, prežet z veseljem in radostjo. Polni boste navdiha, delo v službi pa vam bo šlo odlično od rok. Z malo sreče se vam obeta tudi neka finančna ponudba, s katero utegnete povečati denarno stanje. Morda se boste ustrašili tveganja, vendar se v resnici nimate česa bati.

Rak

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. Nekoga boste očarali.

Lev

Dnevi pred vami bodo polni odločitev, še posebno na delovnem mestu. Čutili boste, da ste na pravi poti. Razmislite o vseh možnostih, ki so vam na voljo. Ne prenaglite se pri odločanju. Morda se bo ravno danes pojavila nova poslovna priložnost, ki bo izboljšala vašo finančno varnost.

Devica

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se nikoli ne bo zgodilo.

Tehtnica

Pazite, koliko boste popuščali. Marsikaj boste pripravljeni spregledati, ker si boste želeli mir in vam ne bo do konfliktov. Morate pa se zavedati, da bo kasneje, ko vam bo današnja popustljivost začela povzročati preglavice, precej težje postaviti meje. Vezani pazite, da ne boste sumničavi do partnerja.

Škorpijon

Spretni boste z ljudmi, ki jih bodo mučila nihanja v razpoloženju. Znali jih boste zamotiti in razvedriti. Tako se boste tekom dneva uspešno izmikali večjim konfliktom, vendar bo uspeh terjal svoj davek. Še bolj kot fizično boste psihično utrujeni od nenehnega stanja pripravljenosti.

Strelec

Svojih težav ne poskušajte reševati z veliko drame, še manj, če ste poslovno vezani na partnerja ali koga drugega, saj bi podlegli pričkanju, na koncu pa bi morali vse opraviti sami. Vašo pozornost bo zahtevala tudi družina, obveznosti pa vzemite lahkotno in si naložite le toliko, kolikor boste zmogli.

Kozorog

V zadnjih dneh se pretirano predajate sanjarjenju. Raje se oklenite dela, saj boste le tako lahko želi zadovoljive rezultate. Tudi na čustvenem področju raje ne gojite prevelikih pričakovanj, da ne boste potem globoko razočarani. Spoznanja, do katerih boste prišli danes, vam bodo močno koristila.

Vodnar

Na finančnem področju se bo danes lahko izrazila neka kriza, ki jo boste le s težavo odpravili. Bodite kar se da potrpežljivi in ne silite v želji, da bi čim prej prišlo do ključne odločitve. Sčasoma boste dobili vse odgovore. Danes se raje posvetite službenemu področju, saj boste tam najbolj uspešni.

Ribi

Vezanim bodo harmonični odnosi, ki bodo vladali doma, vlivali moč. V službi boste zato z lahkoto in tudi z veseljem sodelovali z vsemi. Samske bo še vedno razganjalo od viška energije. Pripravljeni boste tudi na določene poteze, zaradi katerih vam je običajno nerodno. Zadovoljni boste s seboj.