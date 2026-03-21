dvoransko svetovno prvenstvo Zala Istenič Lucija Potnik atletika Neja Filipič

Torun, dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, 2. dan

Drugi dan SP v atletiki najprej na delu Zala Istenič in Lucija Potnik

Neja Filipič, Tokio 2025 | Neja Filipič bo danes nastopila v finalu svetovnega prvenstva. | Foto Reuters

Slovenska atletinja Neja Filipič bo danes ob 19.38 v troskoku nastopila v finalu svetovnega prvenstva v dvorani, ki se bo v nedeljo končalo v poljskem Torunu. Švedski atletski zvezdnik Armand "Mondo" Duplantis pa bo skušal na teh prvenstvih še četrtič v nizu ostati nepremagan, ob 18.25 bo začel finale v skoku s palico. Zala Istenič je za dve stotinski zgrešila polfinale teka na 60 metrov, druga slovenska predstavnica je bila 40. med 51 tekmovalkami.

Zala Istenič bo tekla v tretji ...

Slovenska atletinja Zala Istenič je na svetovnem prvenstvu v dvorani, ki se bo v nedeljo končalo v poljskem Torunu, v prvem krogu kvalifikacij teka na 60 m s 7,27 sekunde za dve stotinki zgrešila polfinale in končala na 26. mestu. Druga slovenska predstavnica na 60 Lucija Potnik je bila s 7,42 sekunde 40. med 51 tekmovalkami.

"Na ogrevanju sem se dobro počutila, tako da sem pričakovala hiter tek, ki pa ga nisem opravila po pričakovanju. Nisem slabo startala, potem pa enostavno ni šlo. Bila je prisotna sicer trema, ampak tista pozitivna in me ni motila," je povedala Istenič.

Na 60 m je bilo treba za polfinale osvojiti prva tri mesta v skupinah, napredovale pa so še tri preostale najhitrejše po času. Istenič si s 7,18 sekunde delila tretji izid sezone v skupni, v cilj je prišla četrta in je za osem stotink zgrešila neposredni preboj v polfinale. Po predzadnji skupini pa jo je prehitela še zadnja tekmovalka po času in ji preprečila nadaljevanje prvenstva.

Lucija Potnik pa je bila s 7,30 letos hitrejša le od dveh tekmovalk v zadnji skupini, v kateri pa je bila nato šesta. "Pričakovala sem malo več, a se pozna, da sem imela letos že osem tekem in sem utrujena. Nisem ravno razočarana, a to ni bil moj dan. Zaradi dolgega potovanja se mi je porušil spalni ritem, a to ni izgovor. Sem navajena potovanj letos, ko sem skoraj vedno prišla na prizorišča in naslednji dan tekmovala," je povedla Potnik.

Dvajsetletna atletinja iz Radelj ob Dravi je letos tekla osebni rekord 7,30 in je lani že nastopila na dvoranskem SP. V kitajskem Nanjingu je bila 35. "Tam sem bila lani veliko bolj živčna kot tokrat. Letos sem z večino, s katerimi sem bila v skupini, že tekmovala. Imam že nekaj izkušenj in to se je poznalo. Zelo vesela sem, da sem tudi letos dobila možnost nastopa na SP. Zato sem z vsako tekmo sem se bolj sposobna spopada s stresom in ostalim, kar prinese taka velika tekma," je dodala Potnik.

Finale troskoka bo ob 19.38. Neja Filipič, stalna finalistka skoraj vseh velikih tekmovanj v zadnjem obdobju, bo med 17 tekmovalkami, ki na tem prvenstvu niso imele kvalifikacij. Slovenka je 11. na svetovni lestvici discipline, v tej elitni družbi pa imata le dve tekmovalki slabši izid sezone od Filipič (13,92 metra).

Na 60 metrov bo za polfinale treba osvojiti prva tri mesta v skupinah, napredovale pa bodo še tri preostale najhitrejše po času. Istenič si s 7,18 sekunde deli tretji izid sezone v skupni, Potnik pa je bila s 7,30 letos hitrejša le od dveh tekmovalk v skupini. Finale na tej razdalji bo prav tako danes ob 21.20.

Armand Duplantis, dvakratni olimpijski zmagovalec in po trikratni svetovni ter evropski prvak na prostem, se ne bo spogledoval le s četrtim zaporednim naslovom. Brez težav lahko doseže tudi svoj 26. svetovni rekord, ki ga je nazadnje izboljšal v svojem domačem kraju Uppsali 12. marca letos, ko je v prvem poskusu preskočil 6,31 metra.

