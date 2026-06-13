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Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
21.30

Osveženo pred

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Natisni članek
Živa Remic atletika

Sobota, 13. 6. 2026, 21.30

19 minut

Mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji

Živa Remic druga z drugim evropskim dosežkom doslej do 18 let

Avtor:
STA

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Živa Remic | Živa Remic | Foto GREATagency

Živa Remic

Foto: GREATagency

Šestnajstletna atletinja Živa Remic je na mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji prvič v karieri dva stadionska kroga pretekla pod dvema minutama in z 1:59,64 dosegla drugi najboljši evropski dosežek na 800 metrov doslej do 18 let. V prvem teku v poletni sezoni je mlada Slovenka zasedla drugo mesto, pred njo je bila le Nemka Majtie Kolberg (1:58,67).

Šestindvajsetletna Majtie Kolberg je bila pred dvema letoma peta na evropskem prvenstvu v Rimu in polfinalistka olimpijskih iger v Parizu. Deset let mlajša Živa Remic je na svoji prvi pomembni mednarodni članski tekmi na prostem šele kot četrta Slovenka po Jolandi Čeplak (1:55,19), Brigiti Langerholc Žager (1:58,41) in Aniti Horvat (1:58,73) na 800 m na prostem tekla pod dvema minutama.

Obenem je Remic pred tem na svojem prvem večjem dvoranskem mednarodnem mitingu tretjega februarja letos v Ostravi tekla 2:00,73 za skupno tretji izid tekme, kar je bil tudi najboljši čas v zgodovini med mlajšimi mladinkami v Evropi v dvorani. Je lastnica državnih rekordov v starostnih kategorijah do 18, 20 in 23 let od 400 do 1000 m. Lani je s 15 leti med drugim postala evropska podprvakinja do 20 let na 800 m ter na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju osvojila zlato medaljo v teku na 400 metrov.

Živa Remic | Foto: GREATagency Živa Remic Foto: GREATagency "Miting v Nemčiji sva izbrala, ker sem prepričan, da gre za eno najboljših možnih izbir za vstop v tekmovalno poletje. Ko sem prejel povabilo, da nastopi na tem prestižnem mitingu, in to v najmočnejši skupini, sem vedel, da takšne priložnosti ne smeva izpustiti," je pred prvim nastopom v poletni sezoni 16-letne članice ljubljanske Olimpije povedal njen trener Gregor Grad.

Dodal je, da je cilj v tej sezoni jasen, da bo na najpomembnejših tekmah, julijskem evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju in avgustovskem svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu v ZDA "čim bolj sveža, motivirana, samozavestna in pripravljena pokazati, kar je gradila skozi dolge mesece treninga".

Živa Remic atletika
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