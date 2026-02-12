Neja Filipič četrta v troskoku v Beogradu

Slovenska atletinja Neja Filipič je bila četrta na zlatem mitingu svetovne dvoranske serije v Beogradu, v troskoku je skočila 13,61 metra. Med petimi slovenskimi predstavnicami sta bili sinoči peti Nika Glojnarič z 8,04 sekunde v finalu na 60 metrov z ovirami in Lia Apostolovski v skoku v višino z 1,87 m.

Zala Istenič je na 60 metrov za stotinko sekunde s časom 7,33 zgrešila finale in bila skupno deveta. Mesto višje je bila v skoku v daljino Maja Bedrač s 6,19 m.

Filipič je tekmo končala zgolj z enim veljavnim poskusom, uvodni je meril 13,61 metra, in bila z njim do predzadnje serije tretja. Nato jo je v peti seriji za centimeter ugnala še domačinka Aleksandrija Mitrović. Prva zvezdnica tekme, lastnica osmih zlatih medalj na velikih tekmovanjih ter domačinka Ivana Španović, je s 14,27 metra zabeležila rekord mitinga.

Apostolovski preskočila je z 1,87 metra dosegla njen najboljši izid sezone, ko je bila na tej višini uspešna drugič, nato je bil na 1,91 m neuspešna. Tudi tu je slavila srbska zvezdnica Angelina Topić z 1,96 m.

Glojnarič je v kvalifikacijah z 8,02 zmagala v svoji skupini, v finalu je bila dve stotinki počasnejša, a se obakrat povsem približala meji osmih sekund. Istenič je na četrtem mestu v skupini za las zgrešila finale, kjer je z rekordom mitinga 7,02 slavila Italijanka Zaynab Dosso.

