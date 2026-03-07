Lia Apostolovski druga na mitingu v Ljubljani

Petindvajsetletna atletinja Lia Apostolovski je bila druga na mitingu v skoku v višino, ki so ga pripravili v Ljubljani. Preskočila je 1,87 metra. Zmagala je Rusinja Julija Kuličenko, ki nastopa za Ciper, z 1,90 m. Drugo mesto si je z Apostolovki razdelila z Nemko Imke Onnen prav tako z 1,87 m.

"To je bila preveč lepa priložnost, da ne bi nastopila. Res sem vesela, da sem imela možnost tekmovati doma v močni konkurenci. Vzdušje na mitingu je bilo zelo dobro, navijači so ploskali, kar nam je prineslo dodatno motivacijo. Že tretjič v sezoni sem preskočila 1,87 m, kar je dobra popotnica za poletno sezono," je povedala Apostolovski.

Na dvoransko SP v drugi polovici tega meseca se ji ni uspelo uvrstitvi, zato bo začela priprave na sezono pa prostem, ki bo imela vrhunec na evropskem prvenstvu v Birminghamu. Na dvoranskem SP leta 2024 v Glasgowu je bila bronasta.

Zmagovalka mitinga v slovenski prestolnici, 23-letna Kuličenko, je leta 2023 v finskem Espooju postala evropska prvakinja za mlajše članice. Leta 2024 je bila na olimpijskih igrah v Parizu sedma kot šele druga atletska finalistka na OI s Cipra, deveta pa septembra lani na svetovnem prvenstvu v Tokiu.

