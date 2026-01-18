Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
14.06

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lena Repinc Polona Klemenčič Lou Jeanmonnot biatlon

Nedelja, 18. 1. 2026, 14.06

5 minut

Biatlon, Ruhpolding, zasledovanje (ž)

Jeanmonnot najboljša na zasledovanju, Klemenčič in Repinc med 30

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lou Jeanmonnot | Lou Jeanmonnot je zmagovalk zasledovalne tekme. | Foto Reuters

Lou Jeanmonnot je zmagovalk zasledovalne tekme.

Foto: Reuters

Francozinja Lou Jeanmonnot je bila najboljša na zasledovalni tekmi biatlonk na deset kilometrov za svetovni pokal v nemškem Rupholdingu. Drugo mesto je osvojila Švedinja Hanna Öberg, tretja pa je bila še ena Francozinja Camille Bened. Na startu sta bili dve Slovenki. Polona Klemenčič je zasedla pa 24., Lena Repinc pa 28. mesto.

Klemenčič je zgrešila tri strele, medtem ko je bila Repinc dvakrat nenatančna. V primerjavi s sobotno tekmo je Klemenčič izgubila eno mesto, medtem ko jih je Repinc pridobila šest.

Francozinja Jeanmonnot je zgrešila zgolj en strel in z izidom 29:29,6 prepričljivo zmagala. Drugouvrščena Švedinja Öberg je za njo zaostala za 10,5 sekunde, tretjeuvrščena rojakinja Bened pa že za 12,9 sekunde.

Lena Repinc je bila 28. | Foto: Reuters Lena Repinc je bila 28. Foto: Reuters

Jeanmonnot je vodila večji del proge, a je z zgrešenim strelom na zadnjem strelskem postanku najbližji zasledovalki dopustila nekaj upanja na zmago, saj se je njena prednost pred Švedinjo Öberg iz 30 sekund stopila zgolj na slabih pet sekund, vendar je slednja v zadnjem kilometru ni mogla več ujeti.

Ob 15. uri bo na istem prizorišču na sporedu še moška preizkušnja.

Sebastian Samuelsson
Sportal Samuelsson zmagal prvič v sezoni, najboljši Slovenec Planko
Polona Klemenčič
Sportal Hanni Öberg sprint, Lampič zgrešila kar šestkrat, Polona Klemenčič 23.
Lovro Planko
Sportal Biatlonska štafeta Francozom, Slovenija 14.
Anamarija Lampič
Sportal Slovenke skromne, trener neposreden: Za tri kazenske kroge Ane nimam besed

Lena Repinc Polona Klemenčič Lou Jeanmonnot biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.