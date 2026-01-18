Jeanmonnot najboljša na zasledovanju, Klemenčič in Repinc med 30

Francozinja Lou Jeanmonnot je bila najboljša na zasledovalni tekmi biatlonk na deset kilometrov za svetovni pokal v nemškem Rupholdingu. Drugo mesto je osvojila Švedinja Hanna Öberg, tretja pa je bila še ena Francozinja Camille Bened. Na startu sta bili dve Slovenki. Polona Klemenčič je zasedla pa 24., Lena Repinc pa 28. mesto.

Klemenčič je zgrešila tri strele, medtem ko je bila Repinc dvakrat nenatančna. V primerjavi s sobotno tekmo je Klemenčič izgubila eno mesto, medtem ko jih je Repinc pridobila šest.

Francozinja Jeanmonnot je zgrešila zgolj en strel in z izidom 29:29,6 prepričljivo zmagala. Drugouvrščena Švedinja Öberg je za njo zaostala za 10,5 sekunde, tretjeuvrščena rojakinja Bened pa že za 12,9 sekunde.

Lena Repinc je bila 28. Foto: Reuters

Jeanmonnot je vodila večji del proge, a je z zgrešenim strelom na zadnjem strelskem postanku najbližji zasledovalki dopustila nekaj upanja na zmago, saj se je njena prednost pred Švedinjo Öberg iz 30 sekund stopila zgolj na slabih pet sekund, vendar je slednja v zadnjem kilometru ni mogla več ujeti.

Ob 15. uri bo na istem prizorišču na sporedu še moška preizkušnja.