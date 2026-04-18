Nekdanji svetovni prvak ostro nad Mbappeja: Njegova sebičnost uničuje Real

Nekdanji francoski reprezentant in svetovni prvak Emmanuel Petit je po porazu proti Bayernu iz Münchna in izpadu iz lige prvakov obtožil rojaka Kyliana Mbappeja, da je v slačilnico madridskega Reala vnesel sebičnost.

To je bil že četrti razočarajoč rezultat Reala na štirih tekmah, odkar se je Kylian Mbappe na začetku meseca po lažji poškodbi kolena vrnil v začetno enajsterico. V času njegove odsotnosti je Real v osmini finala Lige prvakov doma in v gosteh premagal Manchester City, v La Ligi pa tudi mestnega tekmeca Atlético Madrid.

"Mbappe ni edini krivec, vendar je njegov prihod v slačilnico Reala prinesel sebičnost. To je polom," je bil po izpadu madridskega Reala iz Lige prvakov oster Emmanuel Petit, nekdanji francoski reprezentant in svetovni prvak, ki je danes strokovni komentator francoske televizije RMC.

Petit je poudaril tudi, da je aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain po Mbappejevem odhodu leta 2024 postal še močnejši. "Čas mu res ne gre na roko. Odkar PSG igra kot ekipa, so fenomenalni. Vsi so povezani in dihajo kot eno," je ocenil Petit, ki pogosto kritizira Mbappeja. Med zadnjim evropskim prvenstvom je dejal, da išče pozornost in po porazu proti Španiji v polfinalu Eura 2024 navrgel, da si ne zasluži kapetanskega traku francoske reprezentance.

A po izpadu Reala iz Lige prvakov za glavnega krivca ni izbral Mbappeja, temveč Eduarda Camavigno. Po njegovem mnenju je bila njegova izključitev ključni trenutek tekme. 23-letni vezist je prejel drugi rumeni karton, potem ko je najprej storil prekršek nad Harryjem Kanom, nato pa z odnašanjem žoge zavlačeval nadaljevanje igre.

"Če je treba koga kriviti, je to Camavinga. Njegov prekršek je bil katastrofalen. Rdeči karton v 86. minuti je bil strog, vendar je sodnik Slavko Vinčić zgolj uporabil pravila. Real se vedno skriva za sodniškimi odločitvami."

