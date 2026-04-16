Spektakularna povratna četrtfinalna tekma lige prvakov v Münchnu se je končala z zmago Bayerna nad madridskim Realom (4:3), napredovanjem nemškega velikana med najboljše štiri v Evropi in ogromno žalostjo v taboru belih baletnikov, ki so še dolgo v noč kot enega največjih krivcev za izpad kraljevega kluba izpostavljali slovenskega sodnika Slavka Vinčića. Glede sojenja pa so bili z nekaterimi odločitvami nezadovoljni tudi v taboru zmagovalcev. Kaj vse je zmotilo nogometaše Bayerna in Reala?

Real je leta 2024 v finalu lige prvakov, takrat je bil sodnik Slavko Vinčić, ugnal Borussio Dortmund. Foto: Reuters Slovenija se lahko že dolgo pohvali z nekaterimi izmed najboljših sodnikov v Evropi. Slavko Vinčić spada v elitno kategorijo. Standardno sodi na največjih tekmovanjih, pravico bo tako delil tudi letos na svetovnem prvenstvu na drugi strani velike luže.

Evropska nogometna zveza (Uefa) mu je nenazadnje izkazala ogromno čast in zaupanje leta 2024, ko je sodil finale lige prvakov med Realom in Borussio Dortmund. Takrat se je smejalo navijačem belih baletnikov, ki so lahko po zmagi z 2:0 v Londonu proslavljali rekordni 15. evropski naslov. Tako je bilo leta 2024, kraljevi klub pa do nadaljnjega ostaja pri tem dosežku.

V prejšnji sezoni je v četrtfinalu izpadel proti Arsenalu, tudi v tej pa mu je spodrsnilo na enaki stopnički. V boju za preboj med najboljše štiri mu je tokrat spodletelo proti Bayernu. Izpadel je s skupnim rezultatom 4:6, o povratni četrtfinalni tekmi v Nemčiji, ki jo je Bayern dobil s 4:3, pa se bo še dolgo govorilo.

Proti Slovencu poletele strupene puščice

Slavko Vinčić je imel na srečanju v Münchnu ogromno dela. Tako je že po nekaj minutah miril vzkipljivega Viniciusa, ki si je privoščil kar nekaj ostrih posredovanj in prekrškov. Foto: Reuters Bilo je pestro in atraktivno. Dogajanje v Münchnu je ponudilo spektakel, ki je očaral nogometne sladokusce zlasti v prvem polčasu. To je bila tekma, ki je prinašala tako velik vložek, da jo je glede na vrednost, ki jo predstavljata resnična klubska velikana nogometne Evrope, Bayern in Real Madrid namreč že tradicionalno spadata med največjo klubsko smetano, zelo zahtevno soditi. Bojazen, da bo ekipa poražencev del razlogov, zakaj ni napredovala v polfinale, iskala tudi v sodniških odločitvah, se je znova izkazala za resnično. Tokrat na smolo 46-letnega Slavka Vinčića, ki se je na dvoboju v Münchnu večkrat znašel v središču pozornosti.

O spornih sodniških odločitvah, ki naj ne bi bile v korist njihovega kluba, so imeli dan poprej po izpadu proti Oblakovemu Atleticu veliko povedati pri Barceloni. Že naslednji večer je Evropi pomahal v slovo še drugi španski velikan. Real je po izjemni nogometni bitki na Bavarskem končal evropsko sezono, po tekmi pa je s strani tako tabora belih baletnikov kot tudi njihovih navijačev poletelo ogromno strupenih puščic proti sodniku. Vinčić se je tako zlasti v Španiji znašel na naslovnicah, kjer so v naslovih prevladovale zanj manj prijetne vsebine. Real namreč ostaja prepričan, da je bil oškodovan s strani slovenskega delivca pravice.

Stanišić obležal na tleh, Mbappe zadel za 3:2

A podobno bi lahko rekli tudi v taboru Bayerna. Zlasti po prvem polčasu. Trener Vincent Kompany zato ni želel podrobneje komentirati vprašanja o sodnikih. Ob koncu prvega polčasa tudi sam ni bil zadovoljen z eno izmed odločitev, ki je vplivala na potek srečanja.

Ko je namreč na sredini igrišča po ostrem stiku z nogometašem Reala Antoniom Rüdigerjem obležal na tleh hrvaški reprezentant Josip Stanišić, beli baletniki ne le, da niso prekinili igre, ampak so še zdrveli v protinapad, iz katerega je Kylian Mbappe po mojstrski podaji Viniciusa še tretjič zapored na tekmi popeljal Real v vodstvo. Takrat s 3:2, to pa je bil tudi končni rezultat prvega polčasa. Takrat je trener Bayerna protestiral, prejel rumeni karton, rezultat pa se ni spreminjal skoraj do konca srečanja.

Rüdiger kicks Stanišić in the action before the goal. Nothing given. Goal awarded pic.twitter.com/lHz3uTrMer — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 15, 2026

''Vedno skušam ostati miren ob igrišču. A takrat, ko tvoj igralec leži na tleh, igra pa se ne prekinja, je nekaj normalnega, da to poveš sodniku. Bil sem presenečen, da mi je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton," je po tekmi pojasnil Kompany.

Camavinga osmoljenec srečanja

Eduardo Camavinga si je zgolj v 24 minutah prislužil dva rumena kartona. Foto: Guliverimage V drugem polčasu so se strelski topovi umirili, ekipi sta si priigrali manj priložnosti. Poraja se vprašanje, ali bi se tako dvoboj zavlekel v podaljšek in bi ostalo do konca rednega dela pri vodstvu s 3:2 za Real, če sodnik Vinčić ne bi izključil Eduarda Camavinge. Francoz je vstopil v igro v 62. minuti in postal osmoljenec srečanja, saj je zelo hitro prejel dva rumena kartona.

Navijače Reala je zabolel zlasti tisti drugi, ki ga je prejel v 86. minuti. Prepričani so, da je bil dosojen prestrogo, ter da je takrat Vinčić napravil napako, saj je pozabil, da je Francozu že pred tem pokazal rumeno kazen.

Camavinga je prejel drugi rumeni karton po tem, ko je storil prekršek nad Harryjem Kanom, nato pa zadržal žogo v svojih rokah. Kar nekaj sekund je ni vrnil gostiteljem, s tem pa jim onemogočil, da bi hitreje izvedli prekinitev. Takrat so nogometaši Bayerna pritisnili na sodnika Vinčića, ki je segel v žep in Francozu zaradi zavlačevanja pokazal rumeni karton. Izkazalo se je, da je to njegov drugi. Camavinga je tako moral predčasno z igrišča.

Nogometaši Reala so imeli po srečanju marsikaj pripomniti slovenskemu sodniku.

Real je ostal z igralcem manj, njegov tabor pa v šoku. Bayern je to v skladu z že ničkolikokrat izvedeno prakso, da nemški klubi (in reprezentanca) igrajo na polno do zadnje sekunde in niti pod razno ne popuščajo, dobro izkoristil. V zaključku srečanja je dvakrat zatresel mrežo Andrija Lunina. Najprej je v polno zadel Luis Diaz, nato še v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška Michael Olise (4:3).

Vinčić po tekmi izključil še Turka

Nemški prvak je tako poskrbel za delirij rdeče-belega občinstva na Allianz Areni, Real pa je doživel hud udarec. Zvezdniki so nemočno zmajevali z glavo, pogledi pa so bili večinoma uperjeni v slovenskega sodnika. Izpad jih je močno zabolel, po koncu srečanja je prišlo na poti do tunela in slačilnic do kaotičnih scen, saj so obkrožili in napadli Vinčića. Najbolj agresiven in nespoštljiv je bil Arda Güler. Turški as, sicer strelec dveh zadetkov v Münchnu, ki pa Bayernu nista pomagala do napredovanja, je zaradi tega krepko po zadnjem sodnikovem pisku prejel rdeči karton.

🚨🛑 Real Madrid players, furious with the referee — and red card for Arda Güler.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/TEuj9HDynZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

Besni zvezdniki Reala, na zelenici sta bila zelo glasna tudi Vinicius Junior in Antonio Rüdiger, so Vinčiću zamerili kontroverzno odločitev in iskali odgovor na vprašanje, zakaj je tako strogo izključil Francoza.

Arda Güler je prejel rdeči karton že po uradnem koncu srečanja.

Trener Reala: Sodnik je uničil predstavo

Alvaro Arbeloa je sklenil evropsko sezono Reala v četrtfinalu lige prvakov. Foto: Reuters Španski športni dnevnik Marca je vse skupaj poimenoval za nepravico, trener Reala Alvaro Arbeloa pa je po tekmi skrušeno dejal: "Ne moreš zaradi česa takega izključiti igralca. Sodnik niti ni vedel, da je imel Camavinga že od prej rumeni karton. S tem je uničil izenačeno nogometno predstavo, pravo bitko. Po tem rdečem kartonu je bilo za nas vsega konec. Res je nekaj neverjetnega, da na takšni tekmi izključiš igralca zaradi česa takega. Počutimo se opeharjene. Smo jezni in razočarani. Prevladuje občutek, da je bilo to nepravično," je dejal mladi španski strateg, ki tako svoje prve trenerske izkušnje pri baletnikih, če ne bo prišlo do čudežnega preobrata v la ligi, v sezoni 2025/26 ne bo sklenil z lovoriko.

Izključitev Camavinge je zelo razhudila izkušenega branilca Danija Carvajala. "To je tvoja napaka. To je tvoja j***na napaka," naj bi Španec po poročanju DAZN s sočnimi besedami očital slovenskemu sodniku, da je oškodoval Real.

O sojenju Slavka Vinčića je imel mešano mnenje tudi trener Bayerna Vincent Kompany.

"To je šala. Nemogoče je, da bi si za kaj takega zaslužil rumeni karton. Storil je dva prekrška in prejel dva rumena kartona,'' je po poročanju Marce po tekmi potožil Anglež Jude Bellingham. "Saj ste videli, kaj se je zgodilo? Bolje, da o tem raje sploh ne govorim. Ste že kdaj videli kaj podobnega? Uf," pa se je nemški branilec Antonio Rüdiger raje zadržal, da bi javno komentiral sporne sodniške odločitve.

Stanišić: Sodniki so izgubili malce občutka

Je bil pa Nemec tudi vključen v dogajanje pri koncu prvega polčasa, ko so bili s sojenjem nezadovoljni pri Bayernu. Takrat je namreč Rüdiger storil prekršek nad branilcem gostiteljem Josipom Stanišićem, ki je obležal na tleh. Sodniška piščalka je ostala nema. "Videl je, da prihajam in se zaletel v mene. V preteklosti bi sodnik pustil igro, da se igra naprej, če pa bi nato ekipa izgubila žogo, bi dosodil prekršek. Morda je sodnik pokazil na to pravilo, ne vem," se je spraševal Hrvat, nezadovoljen z obnašanjem Rüdigerja, ki naj bi mu namenil zelo grde besede, ko je ležal na tleh.

Hrvaški reprezentant Josip Stanišić je preigral Antonia Rüdigerja in podal Sergeu Gnabryju, branilec Reala pa ga je nato s komolcem udaril v bok.

Stanišić v drugem polčasu ni zaigral. Trener Kompany je ocenil, da bi bilo to preveliko tveganje, saj je pred tem že prejel en rumeni karton. Odločitev je bila še kako na mestu, to priznava tudi Hrvat. "Sodniki so izgubili malce občutka za sojenje na velikih tekmah. Tudi takrat, ko ni bilo prekrška ali pa vas spremlja občutek, da niste naredili nič hujšega, lahko vseeno dobite drugi rumeni karton," je imel v mislih izključitev Camavinge. "Mislim, da sodnik ni vedel, da je imel Camavinga že rumeni karton. Sicer mu ne bi pokazal še enega," je še dejal branilec Bayerna.

Veliko veselje v vrstah gostiteljev je skazil le tretji rumeni karton, ki ga je v tej sezoni lige prvakov prejel belgijski strateg Vincent Kompany. Prvi strateg Bayerna, ki je v 14 letih v Evropi izločil Real Madrid, tako na prvi polfinalni tekmi lige prvakov ne bo mogel voditi Bavarcev proti PSG. V drugem polfinalnem obračunu bosta o tem, kdo bo zaigral v sklepnem dejanju sezone v Budimpešti, odločala Atletico in Arsenal.