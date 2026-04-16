V nogometnem svetu še vedno najbolj odmeva evropsko slovo madridskega Reala. Španski velikan je prepričan, da bi bilo marsikaj drugače, če ne bi slovenski sodnik Slavko Vinčić v 86. minuti strogo izključil Eduarda Camavinge. Zvezdnik Bayerna Luis Diaz pravi drugače. Brani odločitev Vinčića in sporoča, da je moral Francoz zasluženo predčasno pod prho.

O tem, kaj se je na Allianz Areni pripetilo pri vodstvu Reala 3:2, ko je tekla 86. minuta, se bo še dolgo govorilo. Glavni sodnik Slavko Vinčić je takrat izključil Eduarda Camavingo. Francoski zvezni igralec je v igro vstopil šele v 62. minuti, a nato 16 minut pozneje po prekršku nad Jamalom Musialo, ko ga je vlekel za dres, prejel rumeni karton. Le osem minut pozneje pa je storil prekršek nad Harryjem Kanom.

Navijači Reala so prepričani, da si Camavinga ni zaslužil drugega rumenega kartona:

The incident leading to Camavinga’s red card. 🧐 pic.twitter.com/fcHXLF1UFf — RazedFootball (@RazedFootball) April 15, 2026

Ta ni bil tako oster ali nešporten, da bi si vezist Reala zaslužil novo kazen, si je pa nato Camavinga privoščil vložek, zaradi katerega je ostal brez nadaljnjega nastopa. Žoge namreč ni želel vrniti Bavarcem, ampak jo je zadrževal pri sebi. To je trajalo nekaj sekund, nato pa je do njega pritekel delivec pravice in mu pokazal rumeni karton. Ker je bil njegov drugi, je moral presenečeni Francoz z igrišča, tabor Reala vključno z največjimi zvezdniki pa je bil v šoku. Prepričani so bili, da se jim godi krivica. Po tekmi so v izbruhu strasti obkolili slovenskega sodnika, najbolj jezikavi nezadovoljnež Arda Güler pa je nato prejel rdeči karton.

Kmalu po izključitvi Francoza zadel za 3:3

Luis Diaz je tik pred koncem rednega dela izenačil na 3:3. Foto: Reuters Po svetu so se začele debate, ali se je Vinčić odločil pravilno ali je vendarle ravnal strogo in bi moral dolgolasega Francoza le opomniti. Pri Realu so prepričani, da je Slovenec pretiraval, trener Alvaro Arbeloa je tudi dal vedeti, da je s tem uničil do takrat izjemno izenačeno in atraktivno tekmo, njihovim trditvam po robu pa se je postavil Luis Diaz.

Zvezdnik Bayerna je vzel v bran slovenskega sodnika. Kolumbijec je za El Chiringuito dejal: "Sodnik ga je upravičeno izključil. Želeli smo čim prej izvesti prosti strel, a nam ni hotel oddati žoge," je nekdanji napadalec Liverpoola prepričan, da si je Francoz zaradi nešportnega zadrževanja žoge zaslužil rumeni karton.

Ker je bil to njegov drugi, je moral predčasno z igrišča. Real je v 86. minuti ostal z igralcem manj. Bayern je začutil priložnost. Sledil je stampedo na vrata belih baletnikov, prav Diaz pa je le tri minute pozneje z izvrstnim strelom z roba kazenskega prostora izenačil na 3:3 in s tem Bayernu odprl vrata polfinala. Pozneje so izkoristili še nove luknje v obrambi Reala in v zadnjih sekundah srečanja zmagali s 4:3. Bavarce v polfinalu čaka obračun z branilcem naslova PSG.