Nemškemu nogometnemu velikanu Bayernu iz Münchna zaradi vdora navijačev na igrišče stadiona Allianz Arena grozi kazen Evropske nogometne zveze (Uefa). Neljub dogodek se je zgodil na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov proti Realu iz Madrida, pri čemer je bilo poškodovanih več fotografov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do incidenta je prišlo v zadnjih trenutkih omenjenega dvoboja oziroma po zmagovitem zadetku Michaela Oliseja, ki je v 94. minuti zadel za 4:3. Tedaj so nekateri navijači preplezali ograjo stadiona in stekli na igrišče ter ob tem poškodovali več fotografov. Poškodbe sta utrpela tudi dva moška in dve ženski.

Dogodek preiskuje tudi münchenska kriminalistična policija.

Uefa sicer ob tem ni sporočila, kakšna kazen grozi Bayernu. Ob tem ni izključeno, da bodo morali Bavarci na polfinalni tekmi omenjenega tekmovanja proti francoskemu Paris Saint-Germainu zapreti celotno južno tribuno stadiona.

Omenjeni ukrep je Uefa Bayernu zaradi uporabe pirotehničnih sredstev sicer že naložila decembra lani, a ga je nato poseben disciplinski organ pogojno začasno umaknil.

Prva tekma med Bayernom in PSG bo na sporedu 28. aprila v Parizu, povratna pa 6. maja v Münchnu. V drugem polfinalnem paru bosta igrala londonski Arsenal in Atletico iz Madrida, katerega barve brani slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

Preberite še: