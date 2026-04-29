PSG na povratni tekmi proti Bayernu brez Hakimija

Maroški nogometaš in član francoskega kluba Paris Saint-Germain Achraf Hakimi bo zaradi poškodbe, ki jo je staknil ob koncu prve polfinalne tekme lige prvakov proti Bayernu, izpustil povratno tekmo v Nemčiji prihodnjo sredo.

Parižani so v izjemno razburljivi tekmi na Parku Princev s 5:4 premagali Bavarce. Zadnjih nekaj trenutkov so odigrali le z deseterico, ko je moral igrišče zaradi poškodbe zapustiti Achraf Hakimi. Ta se je poškodoval v trku s Konradom Laimerjem in ni mogel nadaljevati tekme, čeprav PSG ni imel več na voljo menjav.

Po navedbah kluba iz francoske prestolnice se 27-letnik ne bo pravočasno vrnil za povratno tekmo prihodnji teden na Allianz Areni v Münchnu. "Achraf Hakimi, ki si je med tekmo proti Bayernu poškodoval desno stegensko mišico, bo v prihodnjih tednih ostal na zdravljenju," so sporočili Parižani. Hakimi je v zmagi Pariza v torek pri golu Hviče Kvarachelie za vodstvo 4:2 vpisal tudi asistenco.

PSG je obenem navedel, da ima podobne težave tudi rezervni vratar Lucas Chevalier, zaradi česar bo bržkone Renato Martin rezervist za pariško številko ena Matveja Safonova.