Sreda, 29. 4. 2026
Poškodba stegenske mišice
PSG na povratni tekmi proti Bayernu brez Hakimija
Maroški nogometaš in član francoskega kluba Paris Saint-Germain Achraf Hakimi bo zaradi poškodbe, ki jo je staknil ob koncu prve polfinalne tekme lige prvakov proti Bayernu, izpustil povratno tekmo v Nemčiji prihodnjo sredo.
Parižani so v izjemno razburljivi tekmi na Parku Princev s 5:4 premagali Bavarce. Zadnjih nekaj trenutkov so odigrali le z deseterico, ko je moral igrišče zaradi poškodbe zapustiti Achraf Hakimi. Ta se je poškodoval v trku s Konradom Laimerjem in ni mogel nadaljevati tekme, čeprav PSG ni imel več na voljo menjav.
Po navedbah kluba iz francoske prestolnice se 27-letnik ne bo pravočasno vrnil za povratno tekmo prihodnji teden na Allianz Areni v Münchnu. "Achraf Hakimi, ki si je med tekmo proti Bayernu poškodoval desno stegensko mišico, bo v prihodnjih tednih ostal na zdravljenju," so sporočili Parižani. Hakimi je v zmagi Pariza v torek pri golu Hviče Kvarachelie za vodstvo 4:2 vpisal tudi asistenco.
PSG je obenem navedel, da ima podobne težave tudi rezervni vratar Lucas Chevalier, zaradi česar bo bržkone Renato Martin rezervist za pariško številko ena Matveja Safonova.