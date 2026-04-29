Sreda, 29. 4. 2026, 21.10

Poškodba stegenske mišice

PSG na povratni tekmi proti Bayernu brez Hakimija

PSG Achraf Hakimi | Achraf Hakimi se je poškodoval na prvi polfinalni tekmi lige prvakov proti Bayernu. | Foto Reuters

Achraf Hakimi se je poškodoval na prvi polfinalni tekmi lige prvakov proti Bayernu.

Foto: Reuters

Maroški nogometaš in član francoskega kluba Paris Saint-Germain Achraf Hakimi bo zaradi poškodbe, ki jo je staknil ob koncu prve polfinalne tekme lige prvakov proti Bayernu, izpustil povratno tekmo v Nemčiji prihodnjo sredo.

Sportal Ultimativni poklon: Haaland zadel bistvo v treh besedah!

Parižani so v izjemno razburljivi tekmi na Parku Princev s 5:4 premagali Bavarce. Zadnjih nekaj trenutkov so odigrali le z deseterico, ko je moral igrišče zaradi poškodbe zapustiti Achraf Hakimi. Ta se je poškodoval v trku s Konradom Laimerjem in ni mogel nadaljevati tekme, čeprav PSG ni imel več na voljo menjav.

Po navedbah kluba iz francoske prestolnice se 27-letnik ne bo pravočasno vrnil za povratno tekmo prihodnji teden na Allianz Areni v Münchnu. "Achraf Hakimi, ki si je med tekmo proti Bayernu poškodoval desno stegensko mišico, bo v prihodnjih tednih ostal na zdravljenju," so sporočili Parižani. Hakimi je v zmagi Pariza v torek pri golu Hviče Kvarachelie za vodstvo 4:2 vpisal tudi asistenco.

PSG je obenem navedel, da ima podobne težave tudi rezervni vratar Lucas Chevalier, zaradi česar bo bržkone Renato Martin rezervist za pariško številko ena Matveja Safonova.

polfinale Atletico Arsenal Viktor Gyökeres
Sportal Oblak se je vrgel v pravo stran, a je Gyökeres neubranljivo streljal #vŽivo
PSG - Bayern München
Sportal Nora tekma na Parku princev: devet golov in tesna zmaga PSG
