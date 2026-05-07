V Parizu tradicionalni incidenti po uspehu nogometnega kluba

Pariz se tudi tokrat ni izognil incidentom ob nogometnem uspehu svojega kluba PSG. Po skupni polfinalni zmagi proti Bayernu na ulicah spet ni manjkalo pirotehnike, razbijanj in spopadov s policijo. Ta je sporočila, da je aretirala 17 ljudi, 23 policistov je bilo lažje poškodovanih, poškodovano je bilo tudi 11 navijačev, od tega eden težje.

Slednji se je poškodoval s pirotehniko, je francoski tiskovni agenciji AFP sporočil notranji minister Laurent Nunez.

V nemirih je bilo poškodovanih več vozil.

Il est 3H00 du matin, au Trocadéro à Paris.



Visiblement, certains n’ont ni école, ni travail demain… étonnant, non ?



On parle de 200 mabouls restants, 200… donc on attend quoi pour dire stop ?!



Et qu’on soit clair : ces jeunes ne sont pas là pour fêter la victoire du PSG.… pic.twitter.com/m7SAvjs2i9 — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) May 7, 2026

Ça me fait tellement mal au bide de voir ces voyous s’acharner sur un véhicule de police en plein Paris, le symbole est désastreux.



À 100 contre 3, les “courageux” se sentent forts… bande de gros nazes, de tocards !



En 2027, Paris ne sera plus livré aux racailles mais rendu… pic.twitter.com/7h4SzX0yRi — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) May 7, 2026

🚨🇫🇷 PSG advanced past Bayern.



Paris responded by setting itself ablaze.



Multiple injuries. Trash bins burning.



Their team WON. This is the celebration.



Imagine if they had lost...pic.twitter.com/emPBxoGgtf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 6, 2026

"Na žalost spet ni manjkalo objestnosti v praznovanju. Na širšem območju Pariza je bilo aretiranih 127 ljudi, vključno s 107 v Parizu," je Nunez povedal za televizijski kanal CNews in radijsko postajo Europe 1.

Kritiziral je tudi novega pariškega župana Emmanuela Gregoira, ker je enostransko napovedal, da bo 30. maja za čas finala proti Arsenalu v prestolnici navijaška cona.

"Običajno se o tem prej malo pogovorimo s policijskim prefektom, kar pa se ni zgodilo," je dejal.

