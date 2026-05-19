Zaradi kobre zaprli šole in parke: "Vsako noč, preden gredo otroci spat, preverim pod posteljo"

Teden dni po tem, ko je moški iz Toulousa prijavil, da pogreša kobro, strupenjače še vedno niso našli in ujeli. V francoskem mestu vlada vznemirjenje. Šole in parki ostajajo zaprti, oblasti prebivalce pozivajo k previdnosti, gasilci in drugi pristojni pa plazilca še naprej intenzivno iščejo. Pri iskanju si pomagajo tudi z droni, razširili so ga že na sosednje mesto, kobro pa so medtem opazili že večkrat.

Kačo so nazadnje opazili 12. maja v Castelginestu. Oblasti mesta Tolulus teden dni po izginotju indijske kobre prebivalce opozarjajo, naj bodo še posebej pozorni na otroke in hišne ljubljenčke. "Zaradi varnostnih razlogov in dokazane prisotnosti strupene kobre v občini vas prosimo, da ste pri hoji izjemno previdni," je prebivalce opozorila občina. "Izogibajte se visoki travi, to velja tudi za vaše otroke in hišne ljubljenčke," so dodali.

Le cobra reste toujours introuvable près de Toulouse, les établissements scolaire rouvrent ce lundi pic.twitter.com/9f3ho0571W — BFM (@BFMTV) May 18, 2026

"Vsako noč, preden gredo otroci spat, preverim pod posteljo"

Javni objekti in parki tako ostajajo zaprti, prebivalci so vznemirjeni in zaskrbljeni. "Psi ostajajo notri, mačka in otroci tudi. Tik pred sinovo sobo je češnja. Kobra bi se lahko povzpela na drevo in prišla v sobo, zato vsako noč, preden gredo otroci spat, preverim pod posteljami," je dejala ena od prebivalk mesta.

Pri lovu na kačo so gasilci uporabili tudi dron in prečesali vrtove. "Počnemo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo vašo varnost. Gasilci so dvignili vse smetnjake in pokrove," so navedli na občini.

C'est tout près de chez moi, je ne laisse pas sortir le chat, le cours d'eau où la bestiole a été aperçue est à moins de 100m de mon jardin . Ça c'est la vraie photo originale. #cobra #Toulouse https://t.co/5RbPbXuuHG pic.twitter.com/QAgQdElRup — Pour une nouvelle vie (@Nouvelle___Vie) May 14, 2026

Obvestili bolnišnico, da se pripravijo v primeru ugriza

Kobro je opazila in fotografirala prebivalka, nakar je župan dal identificirati plazilca na sliki. Od takrat so prepričani, da imajo opravka z zelo nevarno kobro.

Strokovnjak za plazilce in predsednik društva SOS Reptiles iz Montpelliera Dorian Blayac je povedal, da je lahko ugriz te kobre usoden: "To je strupena žival. Tudi najbližja bolnišnica je bila obveščena, da se pripravi za primer, če bo kdo utrpel ugriz," je dejal.

Oblasti prek medijev opozarjajo prebivalce, naj se kači, katere ugriz je lahko smrtonosen, ne približujejo, če jo opazijo, ampak naj pokličejo na številko za klic v sili.